Шаг за шагом на пути к справедливому государству

В Послании народу «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» Президент Касым-Жомарт Токаев, твердо придерживаясь стратегического курса на построение справедливого общества, выдвинул ряд конкретных мер, направленных на дальнейшую модернизацию экономики, повышение благосостояния граж­дан, обеспечение их прав и безо­пасности.

Образ справедливого Казахстана, очерченный Главой государства, предельно четок – это общество равных возможностей для всех и каждого, в котором нет места политическому, экономическому и социальному неравенству.

Однако, как известно, сколько людей, столько мнений. И у каждого человека свое представление о справедливости и справедливом обществе. Поэтому, понимая, что успех реформ в большой степени зависит от единства общества, Президент стремится привести всех к общему знаменателю, пос­ледовательно, шаг за шагом наполняя конкретным содержанием концепцию справедливого Казахстана.

Иными словами, чтобы действовать сообща, а не как в знаменитой басне про щуку, рака и лебедя, для начала важно, по крайней мере, подразумевать и говорить об одном и том же.

Именно этот посыл проходит красной нитью через все Послание, выстраивая образ справедливого Казахстана сквозь призму конкретных реформ. На двух из них хотелось бы остановиться отдельно, поскольку они, на мой взгляд, наглядно иллюстрируют масштабный и системный характер принимаемых мер.

Прежде всего это реформа налоговой системы, одним из краеугольных камней которой выступает налог на роскошь. Так, сегодня у нас применяется единая ставка индивидуального подоходного налога 10% (кстати, самая низкая в СНГ и одна из самых низких в мире), согласно которой все граждане, вне зависимости от уровня доходов, несут одинаковую налоговую нагрузку.

В новом Налоговом кодексе предусмат­ривается прогрессивная шкала налогообложения для физических лиц, при которой процентная ставка увязывается с величиной дохода. Иными словами, граждане с высокими доходами должны будут выплачивать больше налога, а граж­дане с низкими – меньше.

Это широко распространенная практика в большинстве стран мира. К примеру, в Великобритании, Германии, Франции устанавливается нижний порог годового дохода, который не облагается налогом, и по мере увеличения размера дохода налог повышается до 45%. В Китае прогрессивная налоговая шкала составляет от 3% до 45%, в Японии – от 5% до 45%, в Турции – от 15% до 40% и так далее.

В Финляндии и Швейцарии пошли еще дальше. Там даже штрафы за нарушение правил дорожного движения начисляют в процентном соотношении к уровню доходов граждан, а не в МРП, как у нас. То есть за одно и то же нарушение богатые платят штраф больше, чем бедные. Так, в 2010 году в Швейцарии был выписан рекордный штраф за превышение скорости на сумму один миллион долларов!

Согласно готовящемуся Налоговому кодексу дифференцированный подход предполагается и в отношении транс­портного налога. Теперь при его начислении будет учитываться также и срок эксплуатации автомобиля. В зависимости от года выпуска машины будут использованы следующие поправочные коэффициенты: до 10 лет – 1, от 10 до 20 лет – 0,7, свыше 20 лет – 0,5.

Кроме того, планируется введение дополнительного акциза на предметы рос­коши – элитную недвижимость, яхты, частные самолеты, люксовые автомобили, дорогие виды алкоголя и сигар.

В целом все это позволит сократить имеющийся серьезный разрыв в доходах между самыми бедными и самыми богатыми категориями граждан, а также увеличить поступ­ления в бюджет, что закономерно будет способствовать более эффективному исполнению государством своих социальных обязательств и, соответственно, повышению уровня жизни населения.

Другим значимым шагом на пути к модели справедливого Казахстана, несомненно, видится расширение участия граждан в управлении государством.

Как заявил в Послании Глава государства, со следующего года все акимы районов и городов областного значения будут избираться на основе прямых выборов. Данное решение было принято по итогам пилотных выборов 45 местных акимов, прошедших осенью прошлого года. Кроме того, с 2021 года непосредственно населением избираются акимы сельских округов.

В этом же ключе следует рассматривать и ранее внедренную смешанную мажоритарно-пропорциональную сис­тему избрания депутатов Мажилиса Парламен­та и маслихатов всех уровней, благодаря которой казахстанцы получили возможность выбирать в представительные органы конкретных кандидатов и даже выдвигать себя, не состоя при этом в какой-либо партии.

Более того, граждане теперь могут отзывать депутатов, избранных по одномандатным округам, не дожидаясь окончания срока полномочий, в случае их неудовлетворительной работы.

Таким образом, главная цель реформ, озвученных в Послании «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономичес­кий рост, общественный оптимизм», заключается в развороте к простому человеку, его интересам и нуждам, вовлечении граждан и гражданского общества в процесс управления государством. Иными словами, человек из объекта управления призван стать его субъектом, активно и на равной партнерской основе взаимодействующим с властью.