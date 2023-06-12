Шанырак у нас общий

В 751 году в долине Талас казахской степи близ городища Атлах произошло событие, имевшее огромное, определяющее значение для нашей истории. В произошедшей тогда битве войс­ка арабского халифата разбили войска Танской империи, и именно тогда решился вопрос нашей религиозной принадлежности.

После этой победы арабы могли свободно проникать на территорию Китая. Сначала перешел двухтысячный отряд военных. Они взяли в жены местных девушек. Дети, появившиеся от таких браков, стали мусульманами. Постепенно они получили этническую идентичность. Со временем образовался отдельный этнос, известный в Китае как хуэйцзу (что значит «мусульмане»), а в странах Цент­ральной Азии – как дунгане.

Полтора века назад в западных районах Китая произошло восстание против власти империи Цин. Оно было жестоко подавлено. Дунгане подверглись в тот период гонениям за свою приверженность мусульманской вере. В итоге многие из них были изгнаны из страны, стали беженцами, часть перешла в земли кыргызов, часть бежала к казахам, получив приют у наших миролюбивых, доброжелательных предков.

Казахи дали им самый благодатный участок земли своей. Ногайбай-бию, принявшему такое решение, в знак благодарности на кордайской земле сегодня стоит памятник.

С тех пор мы переживаем нашу общую судьбу.

В 2018 году мы, тогдашние депутаты Парламента от Ассамб­леи народа Казахстана, побывали в Кордайском районе, приняли участие в мероприятиях, посвященных 140-летию переселения дунган в нашу страну. И увидели, как дружно, мирно живут этносы на нашей земле. Хотя... остались и некоторые вопросы.

Например, мы увидели, что казахи и дунгане живут разрозненно, мало кто из дунган говорит на казахском языке. Помнится, на встрече с аксакалами в местном музее я попытался деликатно напомнить о долге благодарности казахскому народу, принявшему их предков в лихую годину. Еще одна проб­лема зак­лючалась в том, что местные власти в свое время не уделяли должного внимания межэтническим отношениям.

К слову: о каком внимании можно говорить, если тогдашний аким района даже не удосужился посетить то мероприятие, где присутствовали депутаты Парламента во главе с вице-спикером Мажилиса, не говоря уж о необходимости проявления элементарного уважения к чувствам десятков тысяч земляков? Кстати, после возвращения из Кордая и об этом же нам пришлось с сожалением сказать в одной из телевизионных передач.

Несмотря на то что в реальной жизни добрых и честных людей – подавляющее большинство, есть и исключения. Читая в социальных сетях очередные рассуждения о негативных ­моментах в межнацио­нальных отношениях, можно наткнуться на такое выражение, как: «Шаңыраққа қараулары керек», то есть: «Надо смотреть на шанырак». Шаңырақ – деревянный круг на верхушке юрты.

На самом деле некоторые люди не совсем правильно понимают смысл данного выражения. «Шаңыраққа қарау» говорится в отношении гостей юрты: мол, чувствуйте себя как дома, но не забывайте, что в гостях, то есть не злоупотребляйте гос­теприимством хозяев.

Все казахстанцы – хозяева своей общей родины. Шанырак у нас общий, то есть крыша у нас одна. Поднимали его не только казахи, но и все жители этой страны. В том числе трудолюбивый дунганский народ.

Наравне со всеми он нес тяжести голода и репрессий, войны, «затирания» национальной идентичности в угоду тоталитарной идеологии. Условную «честь этноса» в деле внесения предметного вклада в развитие страны защищают его видные представители: предприниматели, управленцы, журналисты, спортсмены. Многие дунгане традиционно работают в сфере сельского хозяйства и торговли.

Почти три с половиной года назад произошла кордайская трагедия. В результате цепочки событий, выросших из мелких, вроде бы мало связанных между собой событий, произошли массовые беспорядки, сгорели дома, погибли люди.

Был суд, виновные понесли наказание. Но жизнь продолжается. А для совместной жизни нужно прощение, необходимо примирение.

Нужны взаимопонимание и взаимоуважение. Не только на словах, но и на деле. Свидетелями этого мы стали в нынешнюю субботу на мероприятиях, посвященных 145-летию переселения дунган в казахские земли.

Отрадно, что в Министерстве информации и общественного согласия, Секретариате АНК придали этому событию долж­ное значение, оказали конкретную помощь. Как жаль, что не дожил до этого дня Бердибек Сапарбаев, чистой души человек, которого мы поминали в своем выступлении добрым словом, государственный деятель, возглавлявший Жамбылскую область именно после тех скорб­ных событий, много сделавший для восстановления не только сел, аулов, но и главное – доверия между людьми.

Да, праздник удался на славу, это было своеобразное пиршест­во духа! Люди говорили и говорили слова благодарности казахскому народу, спасшему их предков в столь крити­ческое время, заверили в том, что есть полное взаимопонимание о необходимости сохранить мир и согласие в нашем общем доме. Надо было видеть усталое и ликующее лицо главного инициа­тора этих торжеств – нашего замечательного друга Ильяса Буларова, с которым мы поработали в депутатской группе АНК в Мажилисе седьмого созыва, кстати, потомка того самого легендарного Булар-батыра, чье имя носит аул в Кордайском районе.

На конференции, в которой принимали участие и гости из соседнего Кыргызстана, в том числе и депутаты Жогоргу Кенеша, а также ученые-дунгановеды из России, Узбекистана, отмечалось, что нужно уважать государство, в котором мы все живем. Нужно уважать обычаи, традиции и язык народа, который испокон веков живет на этой земле.

Умение жить вместе и означает толерантность. Это дорога с двумя сторонами движения. С одной стороны ты ждешь уважения и признания твоих законных и обоснованных прав и интересов. С другой – должен всегда проявлять их и сам.

При этом, как и в жизни, на том, кто больше и сильнее, лежит больше ответственности. Поскольку последствия от его действий, особенно в случае несправедливости, больше, сильнее. Исправлять их тяжелее.

У казахов есть выражение «кең болу». Если дословно, то «быть широким». В переносном смысле – быть добрым, щедрым, справедливым. Если надо, то и снисходительным, добровольно уступающим тому, кто меньше тебя. Именно в этом ответственность большого и сильного. Именно таким сегодня является казахский народ.

Ушли в прошлое времена дискриминации и угрозы нашей национальной идентичности. Ныне казахский язык справедливо признан не только государственным, но и широко используемым. Признавая это, все граждане станут более осознанно воспринимать важность владения казахским языком. Тем самым лучше понимать некоторые особенности мировоззрения своих соседей и земляков.

Как сказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с жителями Кордайского района 1 марта 2020 года, «если происходят столкновения, то никакое развитие не происходит». Действительно, здесь важна совместная работа местной власти и гражданского общества по предотвращению предпосылок для реальных коллизий между гражданами на межэтнической, межобщинной почве. Свою работу по пресечению противоправной деятельности, невзирая на этническую принадлежность и любые иные факторы, должны проводить правоохранительные органы.

Известно, что кордайские беспорядки и различные другие провокации на межэтни­ческой почве находятся в одном ряду с прорабатывавшимися на протяжении нескольких лет акциями по методическому ­расшатыванию безопасности ­нашего ­общества, его устрашения ради корыстных политических целей. Таким образом, определенные силы, проявившие себя позже в ходе трагического января, вполне могли использовать конфликт в Кордае как своего рода «плацдарм» для будущих проявлений силы и жестокости.

Теперь-то уже ни для кого не секрет, что события в Кордае стали возможны при попустительстве и органов национальной безопасности, которые тогда стояли и вне контроля, и вне критики. Так быть не должно. И сейчас. И всегда.

С реализацией масштабных реформ в стране, реальным усилением гражданского общест­ва, укреплением механизмов для предотвращения незаконного обогащения местных чиновников и «дельцов» рисков повторения подобных событий становится объективно меньше. Но самоуспокоения быть не должно. Мир и безопасность жизни в твоей стране – это повседневный труд, который дает свои плоды только при системном подходе и полной приверженности делу.

Все у нас будет нормально! Мы достойно выдержали многие испытания. Дружба наша непоколебима. Так было. Так есть. Так будет! Об этом же свидетельствует и тот прекрасный праздник солидарности, который состоялся на благодатной земле Кордая.

Праздник как бы подвел итоги трехлетней кропотливой и ювелирной работы по устранению недостатков, допущенных в сфере межэтнических отношений. По нашему убеждению, он станет началом отсчета нового поворота во всей деятельности исполнительной власти и об­щест­венных организаций в деле укрепления межэтнического согласия. Как отметил Президент, «...за этнополитику должны отвечать не только уполномоченные органы. Для успешного выполнения поставленных задач государство и общество должны работать вместе».