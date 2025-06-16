Культурное мероприятие приурочено к старту Года туризма Китая в Казахстане

Фото: пресс-служба Минкультуры

В Национальном музее РК состоялось открытие выставки «Шелк и Шелковый путь: из Китая в Казахстан», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

По данным ведомства, участие в торжественной церемонии приняли министр культуры и информации РК Аида Балаева, министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов, а также китайская делегация во главе с министром культуры и туризма КНР Сунь Ели.

Церемония открытия выставки прошла в рамках мероприятий по старту Года туризма Китая в Казахстане.

Экспозиция организована на основе фонда Китайского национального музея шелка. Выставка представляет искусство шелкографии, зародившееся в Китае, символизирует обмен и взаимное обогащение культур Востока и Запада, ставшие возможными благодаря Великому Шелковому пути, и демонстрирует современное творческое переосмысление китайского наследия живописи по шелку.

«Цель выставки – укрепление культурного и туристического сотрудничества между Казахстаном и Китаем, популяризация исторического наследия Великого Шелкового пути, демонстрация влияния китайского шелкового искусства и торговых традиций на территории Казахстана. В рамках мероприятия состоялась двусторонняя встреча министров культуры Казахстана и Китая. Стороны обсудили итоги совместной деятельности, а также план мероприятий по укреплению культурного диалога между странами», – говорится в информации.

Как отметила Аида Балаева, благодаря интенсивному политическому диалогу на высшем уровне, партнерство между государствами обрело высокую динамику развития и способствует новым достижениям в этой сфере. В частности, близится к завершению проект открытия культурных центров в Астане и Пекине (на паритетной основе), состоялся Форум сотрудничества СМИ, презентация книги Си Цзиньпина, симпозиум по государственному управлению.

Вместе с тем, в государственном музее искусств им. А. Кастеева состоялось открытие выставки шедевров из Национального музея Китая, в рамках Международного фестиваля «Опералия» прошел концерт «Китайская рапсодия», посвященный 120-летию китайского композитора Сянь Синхая и многое другое.

В завершение встречи Аида Балаева отметила заинтересованность Казахстана в организации совместных выставок, гастролей, театральных и концертных мероприятий, направленных на укрепление дружбы и развитие отношений между странами.