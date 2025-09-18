Комфортное учебное заведение, распахнувшее двери 2 сентября, еще пахнет свежей краской. Педагоги любезно провели нас по аудиториям, показали установленное здесь современное оборудование. Впрочем, обо всем по порядку.

Громадное трехэтажное здание, рассчитанное на 1 500 ученических мест, состоит из нес­кольких блоков, оснащенных по последнему слову техники. На входе внедрена интеллектуальная система идентификации Face ID: турникеты с видеокамерами автоматически распознают учащихся и преподавателей, зарегистрированных в электронной школьной базе. Пропускной контроль призван обеспечить безопасность детей, предотвращая проникновение посторонних в учебное заведение.

По словам директора школы Жанар Абдрахмановой, внедрение цифровых технологий – веление времени. Цифровизация способствует повышению качест­ва учебного процесса, раскрытию потенциала ребят. Функ­ционируют интерактивные кабинеты, STEM-лаборатории, классы робототехники. Имеются компьютеры и принтеры для 3D-моделирования, наборы SimuBot, фрезерные станки, аппараты по альтернативной энергетике, мини-компьютеры Raspberry Pi и другие технические новинки. Словом, созданы условия для формирования у детей IT-компетенций, исследовательских и творческих навыков, аналитического мышления. Обустроены коворкинг-зоны, библиотека с большим книжным фондом, а также четыре спортивных зала.

– Главное наше богатство – квалифицированные педагоги, – рассказывает Жанар Киргизбековна. – Каждый из них хочет раскрыть таланты своих подопечных, внести вклад в их всестороннее развитие. Располагая такой ультрасовременной базой, будем стараться дать детям качественные знания, воспитывать будущих лидеров.

Просторная школьная столовая вмещает одновременно 375 человек. Каждый учащийся имеет личный шкаф, в раздевалках есть даже душевые кабинки. Помимо крытых спортивных залов, на территории объекта обустроены стадион, детские игровые площадки.

На уроке роботостроения школьники представили журналистам ряд сконструированных ими технических средств. Дети учатся здесь настраивать двигатели, подключать датчики, собирать сложные электрические схемы. Владение программированием поможет им в будущем стать профессионалами в любой отрасли – будь то промышленность, медицина, наука.

В школе уделяется особое внимание вопросу практической подготовки будущих специалис­тов. Помимо общеобразовательных предметов, здесь обу­чают текстильному искусству, дизайну, деревообработке, художественной графике. В этом мы убедились, посетив мастерские.

В одной из них девочки изготавливали на швейных машинках лоскутные изделия құрақ көрпе. Преподаватели говорят, что при помощи этой техники можно изготовить практически все – от постельного белья до одежды, панно, мягких игрушек. Красивую древнюю традицию передают подрастающему поколению, интерпретируя в современной манере. Важно, что в изделиях құрақ көрпе сохраняется нацио­нальная самобытность, они пользуются большим спросом не только в нашей стране, но и за рубежом.

В рамках дня открытых дверей представители СМИ посетили также уроки химии, физкультуры, хореографии, начальной военной подготовки, послушали народный кюй «Келіншек» в исполнении ансамбля юных домбристов.

– Прошло всего несколько дней с момента открытия школы, а она уже стала местом притяжения сельских ребят, – делится впечатлениями жительница села Алмалыбак Гульшат Жанкожае­ва. – Трое моих детей учатся здесь. Раньше младшая дочь капризничала, не хотела посещать уроки. Теперь каждый день как на крыльях летит сюда! Мы рады, что у нас в поселке построили школу, отвечающую современным стандартам.

К слову, еще год назад местные ребята были вынуждены ездить в соседнее село Кемертоган и учиться там в три смены. Многим из них приходилось каждый день преодолевать по несколько километров пути по пыли и бездорожью. Теперь эти мытарства позади.

По словам заместителя директора школы, выпускницы образовательной программы «Болашак» Акмарал Рахман, в сельской местности немало талантливых детей. Повсеместное строительство комфортных учебных заведений позволит сократить разрыв в качестве знаний между городом и селом.

– Не секрет, что городская молодежь имеет больше доступа к передовым образовательным технологиям, – говорит завуч по учебной части. – В городах широкий выбор различных творческих кружков и внеурочных занятий. Одна из причин отставания сельских школ – недостаточная материально-техническая база, а также нехватка педагогов. Теперь этот дисбаланс будет сокращаться, в селах вырастет уровень образования.

Акмарал Рахман – выпускница University College London в Великобритании, обучалась также в США, проходила стажировку в школах Франции, Германии, Турции. По оценке специалиста, учебно-воспитательный процесс и оснащение казахстанских комфортных школ ничем не уступают аналогам развитых европейских стран. В качестве участницы программы «1 000 лидеров изменений в образовании» педагог намерена внести вклад в развитие отечест­венной сферы образования, передавая сельским ребятам свой опыт и знания.

Остается добавить, что в скором времени весь педагогичес­кий состав проекта «Келешек мектептері» пройдет дополнительные курсы повышения квалификации и переподготовку, обучится новейшим международным технологиям и методикам, чтобы соответствовать высокому статусу преподавателей школ будущего.