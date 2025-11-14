Учащиеся дали вторую жизнь крышкам от пластиковых бутылок, сообщает Kazpravda.kz

Фото пресс-службы Управления образования области Абай

В школе №51 города Семей в рамках развития экологической культуры обучающихся реализован STEM-проект EcoBox, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Учащиеся 6–7-х классов собирали пластиковые крышки и изготовили контейнер для раздельного сбора мусора, который установлен в школьном коридоре.

В ходе работы ребята изучили свойства пластика, разработали макет контейнера, освоили способы соединения крышек на практике. Также они рассчитали размеры, объем и пропорции конструкции, применив основные элементы STEM-направлений.

Идея возникла в рамках республиканской акции «Таза Қазақстан», дети впервые всерьез задумались о количестве пластикового мусора вокруг. По словам самих учащихся, каждая собранная крышка — это маленький шаг к чистой стране.

Для изготовления EcoBox было использовано около 2100 крышек. Готовый контейнер используется для сортировки пластиковых отходов в школе.

Собирать крышки ребята продолжают, так как уже придумали еще один проект - изготовить из крышек EcoBench - экоскамейку, благоустроить школьный двор экоматериалами, а также открыть уголок «STEM EcoLab» и расширить практические экопроекты.