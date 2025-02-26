Школьников будут награждать деньгами за победы в международных олимпиадах

Максимальная выплата ученикам по этой категории может составить 1 500 МРП или порядка 6 млн тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Мажилис одобрил в первом чтении изменения и дополнения в некоторые законодательные акты по вопросам культуры и образования, сообщает Kazpravda.kz

Одной из поправок предусматриваются единовременные выплаты школьникам, ставшим победителями и призёрами международных конкурсов научных проектов, а также учителям, подготовившим их к участию в конкурсе. Ранее такие выплаты получали только победители международных предметных олимпиад.

Данная норма направлена на поддержку талантливых детей и их преподавателей, о необходимости которой заявлял президент Касым-Жомарт Токаев на форуме депутатов маслихатов в октябре 2024 года, отметили в пресс-службе Мажилиса.

Максимальная выплата школьникам по этой категории может составить 1 500 МРП или порядка 6 млн тенге.

Также поправками предлагается внедрить проект «Ақылман картасы» для стимулирования школьников к участию и посещению культурных мероприятий. Абонементы будут предоставляться по решению местных представительных органов детям школьного возраста.