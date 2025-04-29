Нашу страну будут представлять шесть талантливых школьников из Астаны, Алматы и Павлодара, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках государственной программы модернизации школьного образования, направленной на обеспечение равного доступа учащихся ко всем необходимым современным образовательным ресурсам, в Казахстане продолжается активное развитие предметной инфраструктуры.

С 2023 года в школах страны ежегодно открывается не менее 1000 специализированных кабинетов — по химии, физике, биологии, STEM-направлениям и робототехнике. За два года оборудовано 3 128 таких кабинетов, включая 336 кабинетов робототехники. До 2029 года планируется открытие ещё 945.

Благодаря этому прогрессу, шесть талантливых школьников из Астаны, Алматы и Павлодара будут представлять Казахстан в июле 2025 года на International STEM Olympiad в Барселоне (Испания). Участники были отобраны в марте 2025 года среди финалистов STEM Олимпиады – Инновации в Образовании 2024, проведённой 19 октября 2024 года в Астане.

В Олимпиаде приняли участие более 200 учащихся, которые соревновались в направлениях инженерного дела, программирования, 3D-моделирования и робототехники.

Организаторы мероприятия — акимат города Астана, АО «Astana Innovations», РНПЦ «Дарын», Управление образования Астаны и ТОО «STEM Academia».