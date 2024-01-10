Учащихся начальных классов перевели на "дистанционку" в Астане

Образование
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Аменова Дана
Корреспондент

Непогода внесла некоторые коррективы в учебный процесс школьников, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщается, в столице в связи с ухудшением погоды учеников 0-4 классов второй смены перевели на дистанционку.

«В связи с ухудшением погодных условий 10 января учащиеся 0-4 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения», — проинформировали в столичном управлении образования.

#Астана #школьники #обучение #непогода #дистанционка

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