Учащихся начальных классов перевели на "дистанционку" в Астане

Непогода внесла некоторые коррективы в учебный процесс школьников, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщается, в столице в связи с ухудшением погоды учеников 0-4 классов второй смены перевели на дистанционку.