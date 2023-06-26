Шолпан Каринову освободили от должности первого вице-министра просвещения РК

Этот пост она занимала с августа 2022 года.
Постановлением Правительства РК Каринова Шолпан Танатовна освобождена от должности первого вице-министра просвещения Республики Казахстан согласно поданному заявлению. Об этом сообщила пресс-служба Правительства РК, передает Kazpravda.kz.
Шолпан Каринова трудовую деятельность начала в 1994 году учителем сельской школы.
В 1998-2003 гг. занималась преподавательской и переводческой деятельностью в организациях образования.
2004-2005 гг. — директор средней школы №5 Тайыншинского района СКО.
В 2005-2012 гг. занимала руководящие должности в Отделе образования Тайыншинского района СКО; структурных подразделениях аппарата акима города Тайынша; Управлении образования СКО города Петропавловск.
2012-2013 гг. — заместитель акима Петропавловска по социальной сфере.
2013-2017 гг. — и.о. руководителя; руководитель Управления образования СКО, Петропавловск.
2017-2018 гг. — директор Департамента дошкольного и среднего образования МОН РК.
2018-2019 гг. — заместитель директора Центра педагогического мастерства «Назарбаев интеллектуальные школы», Астана.
2019-2022 гг — вице-министр образования МОН РК.
С августа 2022 года являлась первым вице-министром просвещения Республики Казахстан.