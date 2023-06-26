Шолпан Каринову освободили от должности первого вице-министра просвещения РК

Этот пост она занимала с августа 2022 года.

Фото пресс-службы Правительства РК

Постановлением Правительства РК Каринова Шолпан Танатовна освобождена от должности первого вице-министра просвещения Республики Казахстан согласно поданному заявлению. Об этом сообщила пресс-служба Правительства РК, передает Kazpravda.kz.

Шолпан Каринова трудовую деятельность начала в 1994 году учителем сельской школы.

В 1998-2003 гг. занималась преподавательской и переводческой деятельностью в организациях образования.

2004-2005 гг. — директор средней школы №5 Тайыншинского района СКО.

В 2005-2012 гг. занимала руководящие должности в Отделе образования Тайыншинского района СКО; структурных подразделениях аппарата акима города Тайынша; Управлении образования СКО города Петропавловск.

2012-2013 гг. — заместитель акима Петропавловска по социальной сфере.

2013-2017 гг. — и.о. руководителя; руководитель Управления образования СКО, Петропавловск.

2017-2018 гг. — директор Департамента дошкольного и среднего образования МОН РК.

2018-2019 гг. — заместитель директора Центра педагогического мастерства «Назарбаев интеллектуальные школы», Астана.

2019-2022 гг — вице-министр образования МОН РК.

С августа 2022 года являлась первым вице-министром просвещения Республики Казахстан.