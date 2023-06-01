ШОС планирует расширение

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Юлия Полонская

Двадцать третий саммит ШОС пройдет 4 июля в Нью-Дели в онлайн-формате.

Главным итоговым документом саммита станет Делийская декларация, в которой будет дана оценка актуальным международным и региональным проблемам. Кроме того, в ней планируется обозначить дальнейшие шаги государств-членов по многоплановому сотрудничеству. Об этом стало известно в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций.

Вице-министр иностранных дел Канат Тумыш сообщил, что сейчас ведется активная подготовка к саммиту. По его словам, активная деятельность Казахстана в качестве члена Шанхайской организации сотрудничества – одно из основных направлений внешней политики государства, ведь созидательная повестка ШОС пользуется большим уважением в современных неспокойных условиях.

– На сегодняшний день наши общие усилия направлены на всестороннее, равноправное и конструктивное многостороннее сотрудничество на основе верховенства международного права, Устава ООН, – уточнил спикер, заявив, что открытость ШОС остается одним из основных принципов ее развития.

Особенностью предстоящего саммита станет полноформатное подключение к деятельности ШОС Исламской Республики Иран. Это откроет новые возможности для многостороннего сотрудничества. Безусловно, расширится и зона ответственности ШОС – пространства, которое уже составляет две трети территории Евразии и объединяет порядка 3,5 млрд жителей, а это – 45% населения Земли.

– Казахстан является активным сторонником экономической коо­перации в рамках Шанхайской организации сотрудничества, – отметил Канат Тумыш. – Товарооборот РК со странами ШОС в минувшем году составил около 61 миллиарда долларов, что на 19% выше, чем в 2021-м. Принята обновленная программа многостороннего экономического сотрудничества стран организации до 2035-го, приоритетами в ней обозначены транспортно-транзитная, инфраструктурная, энергетическая, сельскохозяйственная сферы и иные отрасли.

Также спикер отметил, что по инициативе нашей страны принята программа продовольственной безопасности, а также Дорожная карта ШОС по взаиморасчетам в национальных валютах. Казахстан также видит перспективу в развитии потенциала организации в транзитно-транспортной сфере, например, в подключении наших партнеров к Транскаспийскому международному транспорт­ному маршруту.

Борьба с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом продолжает оставаться ключевым направлением деятельности ШОС. Казахстан на данный момент председательствует в Совете Региональной антитеррористической структуры организации.

– В этом контексте мы намерены продвигать реализацию программы по противодействию терроризму, экстремизму и сепаратизму, рассчитанную до конца следующего года, – сказал Канат Тумыш. – Высокую поддержку получили инициативы Казахстана по проведению операции «Паутина», а также антинаркотической акции под названием «За мир без наркотиков».

Что касается предстоящего саммита, то от него ждут важных решений и в области международной политики. Национальный координатор по вопросам деятельности ШОС от РК Мурат Мукушев отметил, что кроме глав государств – членов структуры, в нем ожидается участие президентов стран-наблюдателей (Беларусь, Иран, Монголия), а также гостей председательствующей страны – это Президент Туркменистана, руководители исполнительных органов ООН, Евразийской экономической комиссии, СНГ, ОДКБ, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и СВМДА.

– На саммите планируется рассмотреть состояние и перспективы дальнейшего развития многостороннего сотрудничест­ва, определить приоритеты и прак­тические меры по наращиванию деятельности организации, – отметил Мурат Мукушев. – Ключевым политическим решением станет получение Ираном статуса государства – члена ШОС. В соответствии с процедурой будет подписан меморандум об обязательствах Республики Беларусь в целях получения статуса государства – члена ШОС: данный документ предусматривает присоединение этой страны к ранее принятым международным договорам, финансовые аспекты вступления и замещение квотных должностей в постоянно действующих органах организации.

В рамках расширения внешних контактов организации будет ­утверждаться решение о подписании Меморандума между Секретариатом ШОС и Программой ООН по охране окружающей среды.

Планируется также принять решение о наделении Алматы статусом туристической и культурной столицы ШОС на 2023–2024 годы.

В июле 2023 года председательство в ШОС перейдет к Казахстану. Следующий саммит организации планируется провести в 2024-м в Астане.

#ООН #ШОС #РК #саммит #Делийская декларация

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