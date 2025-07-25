Осенью популярный казахстанский певец планирует порадовать своим творчеством американскую публику, сообщает Kazpravda.kz
Радостную новость для меломанов артист сообщил в соцсетях.
«5 октября впервые на сцене знаменитого Madison Square Garden с сольным концертом выступит артист из стран СНГ. Знаменитый своим неоклассическом подходом к каждому произведению, певец, композитор, мультиинструменталист и продюсер из Казахстана Димаш Кудайберген представит в Нью-Йорке специальную программу мирового тура Stranger. До встречи в Madison Square Garden, Нью-Йорк 5 октября», – говорится в тексте публикации.
Напомним, народный артист Казахстана Димаш Кудайберген 8 октября выступит с сольным концерт в Латинской Америке.
Ранее стало известно, что по инициативе президента Садыра Жапарова известному казахстанскому исполнителю Динмухаммеду (Димашу) Кудайбергену присвоено почётное звание «Народный артист Кыргызской Республики». Церемония награждения прошла на побережье озера Иссык-Куль во время закрытия международного фестиваля «Мейкин Азия».