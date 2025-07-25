Радостную новость для меломанов артист сообщил в соцсетях.

«5 октября впервые на сцене знаменитого Madison Square Garden с сольным концертом выступит артист из стран СНГ. Знаменитый своим неоклассическом подходом к каждому произведению, певец, композитор, мультиинструменталист и продюсер из Казахстана Димаш Кудайберген представит в Нью-Йорке специальную программу мирового тура Stranger. До встречи в Madison Square Garden, Нью-Йорк 5 октября», – говорится в тексте публикации.