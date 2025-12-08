Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, после теплой осени казахстанцы почувствуют первое дыхание зимы.

9 декабря на северо-западные и северные регионы стремительно ворвется северный антициклон. Подпитываемый холодными воздушными массами, он принесет прекращение осадков и резкое понижение температуры воздуха сначала в северной половине страны, а затем и на всей территории Казахстана.

Столбики термометров в северных регионах в ночные часы опустятся до 22-30 мороза, на востоке до 27-35 мороза, на юге, юго-востоке до 10-20 мороза.