По прогнозам синоптиков «Казгидромета», в ближайшие дни наиболее суровые условия ожидаются в северной части республики, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно данным метеослужбы, в ближайшие трое суток под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана прогнозируются снег, низовая метель, усиление ветра, на юге страны пройдут осадки в виде дождя и снега, 22 января в горных районах - сильный снег.

По РК ожидаются туманы, на юге, юго-востоке страны - гололед.

22 января на северную половину республики будет оказывать влияние холодный антициклон, сместившийся с районов Новой Земли, который понизит температуру воздуха в этих регионах ночью до 25-38 мороза, днем до 20-30 мороза.

На западе, юго-западе, юге, юго-востоке РК температура будет постепенно повышаться, днем столбики термометров в южных регионах достигнут отметки 5 мороза -3 тепла, в горных районах 8-13 мороза, на западе же РК 5-13 мороза.