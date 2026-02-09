Сильные снегопады и морозы надвигаются на Казахстан

Погода
91
Дана Аменова
специальный корреспондент

Синоптики «Казгидромета» предупредили о резкой смене погоды в ближайшие дни, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, на большей части Казахстана с прохождением западного циклона и атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки.

10-11 февраля на севере, северо-западе, юге, юго-востоке, в центре, 11 февраля на востоке ожидаются сильные осадки (дождь, снег). По республике прогнозируются гололед, метель, порывистый ветер.

Лишь в конце периода под влиянием отрога западного антициклона ожидается прекращение осадков и понижение температур.

Так, на севере, северо-западе, в центре прогнозируется понижение ночью до 22-30 мороза, днем до 15-20 мороза, на востоке ночью до 13-23 мороза, днем до 12-20 мороза, на юге ночью до 10-20 мороза, днем до 5 мороза - 5 тепла.

#погода #Казгидромет #прогноз #морозы #снегопады

Популярное

Все
Казахстан завершил чемпионат Азии по лёгкой атлетике с семью медалями
Исполнение поручений Президента: развитие транспортной отрасли и логистического потенциала РК
Елнур Бейсенбаев возглавил отдел в администрации Президента РК
Чехия тоже хочет запретить соцсети для подростков
Команда Казахстана по дзюдо завоевала ещё две медали на Grand Slam
Прямой поезд запускают из Астаны в Талдыкорган
Социалист Сегуро победил на выборах президента Португалии
АФМ раскрыло детали дела владельца сети «Актив Ломбард»
Казахстанские борцы завоевали шесть медалей в Хорватии
Медиков поймали на многомиллионных хищениях в Мангистау
Глава Минтруда рассказал Токаеву о планах министерства на 2026 год
20 млн тенге требовал вымогатель у предпринимателя в Шымкенте
Национальная волонтерская сеть выразила поддержку проекту новой Конституции
Voice Beyond Horizon в первый же день возглавил ТВ-рейтинги Китая
Спикер Сената – о новой Конституции: Важно объединиться вокруг реформ Президента
Сильные снегопады и морозы надвигаются на Казахстан
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Самая большая ценность
Американский сурок Фил предсказал, когда придет весна
Китайский поезд с товарами проедет через Казахстан в Азербайджан
В Казахстане начнут производить алюминиевые колесные диски
В Нью-Йорке аномальный холод продлится две недели
Более 50 человек погибли в Польше из-за морозов
Аида Балаева поздравила казахстанцев с Национальным днем печати
Создан Казахстанско-китайский научный аграрный центр
Премьер-министр: новая Конституция формирует устойчивую и предсказуемую модель развития Казахстана
Стартовый капитал – для каждого маленького казахстанца
Число пожаров в отопительный сезон снижается
Серик Сапиев и его заместитель освобождены от занимаемых должностей
Продукция отправится в Эстонию
«Хоргос» в феврале временно приостановит работу из -за праздника в Китае
Асет Иргалиев назначен советником Президента РК
Бектенов дал указания по разъяснению казахстанцам проекта новой Конституции
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание

Читайте также

Сильнейший за 15 лет снегопад обрушился на Копенгаген
Нелетная погода: аэропорт Астаны обратился к пассажирам
О погоде в Казахстане на 7-9 февраля сообщили синоптики
В Гренландии зафиксировали рекордно теплый январь

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]