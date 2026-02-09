Синоптики «Казгидромета» предупредили о резкой смене погоды в ближайшие дни, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, на большей части Казахстана с прохождением западного циклона и атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки.

10-11 февраля на севере, северо-западе, юге, юго-востоке, в центре, 11 февраля на востоке ожидаются сильные осадки (дождь, снег). По республике прогнозируются гололед, метель, порывистый ветер.

Лишь в конце периода под влиянием отрога западного антициклона ожидается прекращение осадков и понижение температур.

Так, на севере, северо-западе, в центре прогнозируется понижение ночью до 22-30 мороза, днем до 15-20 мороза, на востоке ночью до 13-23 мороза, днем до 12-20 мороза, на юге ночью до 10-20 мороза, днем до 5 мороза - 5 тепла.