Синнер получил золотую ракетку за победу на "Шлеме шести королей"
Янник Синнер защитил титул в Эр-Рияде, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.ru
В финале выставочного турнира он обыграл первую ракетку мира Карлоса Алькараса – 6:2, 6:4.
За победу на турнире итальянец заработал шесть миллионов долларов.
Кроме того, Синнеру вручили ракетку, покрытую золотом.
В прошлом сезоне Рафаэль Надаль, уступивший Новаку Джоковичу в матче за третье место, получил такую же ракетку в качестве подарка после турнира.