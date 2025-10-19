Янник Синнер защитил титул в Эр-Рияде, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.ru

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В финале выставочного турнира он обыграл первую ракетку мира Карлоса Алькараса – 6:2, 6:4.

За победу на турнире итальянец заработал шесть миллионов долларов.

Кроме того, Синнеру вручили ракетку, покрытую золотом.

В прошлом сезоне Рафаэль Надаль, уступивший Новаку Джоковичу в матче за третье место, получил такую же ракетку в качестве подарка после турнира.