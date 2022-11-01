Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 1 ноября

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 1 ноября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 24 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 394 753 заболевших.

На 1 ноября лечение от КВИ продолжают получать 812 человек (668+ и 144 КВИ-), из них в стационарах находятся 74 пациента, на амбулаторном уровне – 738 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 3 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.