Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 мая
Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 22 мая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 5 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
- в Алматы - 3,
- в Шымкенте - 2.
Всего в стране с начала пандемии выявлен 1 305 691 заболевший.
На 22 мая лечение от КВИ продолжают получать 135 человек (81+ и 54 КВИ-), из них в стационарах находятся 49 пациентов, на амбулаторном уровне – 86 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 7 пациентов, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.