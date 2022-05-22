Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 мая

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 22 мая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 5 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

- в Алматы - 3,

- в Шымкенте - 2.

Всего в стране с начала пандемии выявлен 1 305 691 заболевший.

На 22 мая лечение от КВИ продолжают получать 135 человек (81+ и 54 КВИ-), из них в стационарах находятся 49 пациентов, на амбулаторном уровне – 86 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 7 пациентов, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.