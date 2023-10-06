Скляр поручил усилить контроль за подготовкой дорог и улиц к зиме

Готовность местных дорог к зиме обсудили в ходе селекторного совещания под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

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План действий, разработанный министерством транспорта совместно с акиматами, озвучил председатель комитета автомобильных дорог Толеген Абдуллин.

Так, общая протяженность автодорог местного значения и улиц населенных пунктов в стране составляет 131 тыс. км, из которых 70 тыс. км - областные и районные дороги.

В этом году на содержание автодорог из местных бюджетов выделены 76 млрд тенге. Привлечены 270 специальных коммунальных учреждений. Планируется мобилизовать 9,6 тыс. единиц спецтехники и 22 тыс. дорожных работников.

Для обеспечения безопасного и бесперебойного дорожного движения в зимний период заготовлены 13 тыс. тонн горюче-смазочных и 332 тыс. тонн противогололедных материалов. В частности, 51 тыс. тонн соли, 141 тыс. тонн песка, 139 тыс. тонн отсева, 804 тонны реагента, 2,3 тыс. тонн бензина, а также 10,3 тыс. тонн дизельного топлива.

По словам председателя комитета автодорог, акиматами областей, городов Алматы и Шымкент по согласованию с территориальными подразделениями МВД и МЧС утверждены Дорожные карты. В данном направлении работа в регионах усилена.

По итогам встречи первый заместитель премьер-министра дал ряд поручений по усиленному контролю за подготовкой автомобильных дорог с соответствующим финансированием. Министерствам внутренних дел и по чрезвычайным ситуациям - выстроить четкий алгоритм взаимодействия территориальных подразделений с местными исполнительными органами по обеспечению безопасного и бесперебойного проезда транспортных средств при неблагоприятных погодных условиях.