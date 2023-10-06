Скляр поручил усилить контроль за подготовкой дорог и улиц к зиме

Правительство
212
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Готовность местных дорог к зиме обсудили в ходе селекторного совещания под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Фото: Kazpravda.kz

План действий, разработанный министерством транспорта совместно с акиматами, озвучил председатель комитета автомобильных дорог Толеген Абдуллин.

Так, общая протяженность автодорог местного значения и улиц населенных пунктов в стране составляет 131 тыс. км, из которых 70 тыс. км - областные и районные дороги.

В этом году на содержание автодорог из местных бюджетов выделены 76 млрд тенге. Привлечены 270 специальных коммунальных учреждений. Планируется мобилизовать 9,6 тыс. единиц спецтехники и 22 тыс. дорожных работников.

Для обеспечения безопасного и бесперебойного дорожного движения в зимний период заготовлены 13 тыс. тонн горюче-смазочных и 332 тыс. тонн противогололедных материалов. В частности, 51 тыс. тонн соли, 141 тыс. тонн песка, 139 тыс. тонн отсева, 804 тонны реагента, 2,3 тыс. тонн бензина, а также 10,3 тыс. тонн дизельного топлива.

По словам председателя комитета автодорог, акиматами областей, городов Алматы и Шымкент по согласованию с территориальными подразделениями МВД и МЧС утверждены Дорожные карты. В данном направлении работа в регионах усилена.

По итогам встречи первый заместитель премьер-министра дал ряд поручений по усиленному контролю за подготовкой автомобильных дорог с соответствующим финансированием. Министерствам внутренних дел и по чрезвычайным ситуациям - выстроить четкий алгоритм взаимодействия территориальных подразделений с местными исполнительными органами по обеспечению безопасного и бесперебойного проезда транспортных средств при неблагоприятных погодных условиях.

#подготовка #дороги #вице-премьер #Скляр #контроль #улицы #зима

Популярное

Все
«Арабский» мейкап, или Бег на импульсе
Три «золота» за день
Ни дня без камеры
Не поучать, а быть примером
В бой идут одни журналисты
В детских садах Усть-Каменогорска казахский язык изучают с помощью онлайн-технологий
От Астаны до Пекина
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Комплексная модернизация онкологической службы стартует в Казахстане
Маленькие помощники в большом деле
В гостях хорошо, а дома лучше
Спецоперация КНБ: более 70 членов ОПГ задержали в трех областях
Когда снег был белым, а деревья большими
Дорога на Олимп Человека-Оленя
История в древних книгах
Выборы – это ответственность
Мудрость братских народов
Туризм требует вложений
Созвучие искусств
Профстандарт – ядро в подготовке педагога
Все для счастливых пенсионеров
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
Siemens Energy планирует модернизировать электросети Казахстана
Президент обсудил с компанией Bayer AG меры по упрощению ввоза лекарств в Казахстан
Токаев осудил санкционное противостояние и выступил за торговлю без ограничений и барьеров
Федеральный канцлер Германии встретил Токаева в своем ведомстве
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Касым-Жомарт Токаев принял главу компании Siemens AG
Первую медаль в легкой атлетике завоевал Казахстан на Азиаде
Прогноз погоды на октябрь сделал Казгидромет
Арестован подозреваемый в убийстве рэпера Тупака Шакура
Два человека погибли при крушении самолета в Карагандинской области
В авиакатастрофе под Карагандой погибли пилот-инструктор и курсант военного института – КГА
Оставившую новорожденную в чайхане «мать-кукушку» ищут в Актобе
Казахстан добивается суверенного равенства стран в МАГАТЭ
Петроглифы: connecting people
Предприниматель оплатит обучение казахстанцев в лучших университетах мира
XXI секретариат Съезда лидеров мировых и традиционных религий пройдет в Астане
В Эр-Рияде презентована книга Токаева «Слово об отце»
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Необходима энергетическая стабильность
Говори – и все получится!
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Когда волк не помощник
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Как мы будем пользоваться цифровым тенге
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области

Читайте также

Льготные кредиты для строительства молочно-товарных ферм вы…
Смаилов проверил готовность ТЭЦ Риддера к отопительному сез…
Вице-министров и главу аппарата назначили в министерстве тр…
Цены на продукты и возможные риски в межсезонье обсудили в …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]