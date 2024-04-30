Роман Скляр побеседовал с послом Японии в Казахстане Джуном Ямадой

Международное сотрудничество, Правительство
139
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр провел встречу с послом Японии в Казахстане Джуном Ямадой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Фото: пресс-служба правительства РК

В рамках переговоров Скляр отметил высокий уровень отношений между двумя странами, подчеркнув, что Япония является важным партнером Казахстана на международной арене.

По его словам, Казахстан твердо привержен дальнейшему расширению стратегического партнерства с Японией во всех областях, представляющих взаимный интерес. В целом отношения между двумя странами уже на протяжении многих лет складываются в духе дружбы и взаимопонимания.

В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам казахстанско-японского взаимодействия. Роман Скляр подчеркнул необходимость дальнейшего наращивания связей в торгово-экономической и инвестиционных сферах.

Было также отмечено, что взаимный товарооборот между странами по итогам прошлого года увеличился на 13,8% и составил $2,2 млрд.

По итогам встречи достигнута договоренность продолжать активную работу по укреплению казахстанско-японских отношений в экономической, социальной и других сферах.

#переговоры #Япония #Скляр #посол #Джун Ямада

Популярное

Все
О дамбах и арыках: из опыта наших предков
Ликвидированы call-центры мошенников
Бекболат Файзуллин: воспитать сильных духом
Первый географический диктант прошел в Казахстане
Стартует турнир с призовым фондом один миллион долларов
Молодых специалистов, увы, не привлекает сфера ветеринарии
Полным ходом идут выплаты пострадавшим
Продолжаются акции «Чистые водоемы» и «Нерест»
15 тысяч любителей здорового образа жизни приняли участие в «Забеге единства»
В стране не хватает квалифицированных кадров
Половодье уносит доходы, оставляя долги по кредитам
Трансформаторы в частных руках: прокуроры намерены навести порядок в сфере ЖКХ
Аграриям зерносеющих регионов необходимо в кратчайшие сроки провести влагозадержание
Кайрата Нуртаса наказали за нецензурную брань на концерте
Наталия Матвеева: Не представляю жизнь без театра!
Восемь граней творчества
Именная сосна «Казахстанской правды» растет в Кокшетау
Государству возвращено еще 40 млрд тенге незаконных активов
Имидж воинской службы зависит от государства, общества и самих военных
С полотен смотрят ханы и батыры
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
«Откровенный бред и безумная ложь»: Раимбек Баталов выступил с заявлением по делу Бишимбаева
В день смерти Нукеновой Бишимбаев переписывался с другими женщинами
«Ты пахнешь розами»: свидетель прокомментировала свое сообщение Бишимбаеву
Будут эксперименты – придут и достижения
Какая помощь нужна аграриям от ученых
В Алматы установлен новый рекорд посещаемости футбольного матча
Бишимбаев планировал пристыдить Нукенову снятыми в ночь избиения видео
Проблемы водного хозяйства страны требуют комплексного решения
Как СКО готовится ко встрече новой большой воды
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Мусороперерабатывающие заводы планируют создать во всех городах страны
Школьное питание: какие жалобы поступают от детей и родителей
В области Абай стартовала неделя «Жасыл аймақ»
Партия «Ауыл» выступает за возрождение студенческих стройотрядов
Стихийная свалка ликвидирована за считаные часы в Алматинской области
Пилот Air Astana в состоянии наркотического опьянения был задержан в аэропорту Алматы
«Твой сын что-то натворил» – ясновидящая предупредила мать Бишимбаева о трагедии
Сильная государственная власть обеспечила развитие страны
Зеленое строительство - вызов времени, тренд или необходимость?
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Закон Республики Казахстан
Целина: как это было
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Для меня важно твое счастье: заметки Нукеновой озвучила гособвинитель
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
Суд возобновил заседание по делу Бишимбаева
На Петропавловск идет огромный поток
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Когда в Астане отключат отопление
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Дефицит поливной воды ежегодно наблюдается в Кызылординской области

Читайте также

Межпарламентское сотрудничество обсудили Маулен Ашимбаев и …
Президент принял спикера парламента Сингапура Сеа Киань Пена
Свыше 16 млрд тенге выделили на модернизацию теплоисточнико…
Касым-Жомарт Токаев поздравил короля Саудовской Аравии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]