Бектенов обсудил в Таджикистане перспективы торгово-экономического сотрудничества

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На повестке – вопросы казахско-таджикского взаимодействия в области торговли и инвестиций, промышленной кооперации, энергетики, сельского хозяйства и транспортной связанности, а также водно-энергетического сотрудничества.

По прибытии Олжаса Бектенова принял президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Казахстан – четвертый крупнейший торговый партнер Таджикистана. На сегодня благодаря интенсивному политическому диалогу и достигнутым договоренностям между президентами Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и Таджикистана Эмомали Рахмоном поступательно развивается двустороннее торгово-экономическое сотрудничество. Ввиду имеющегося широкого потенциала перед правительствами поставлена задача нарастить товарооборот в 2 раза – до $2 млрд.





Межправительственные переговоры состоялись в расширенном составе и были посвящены мерам укрепления сотрудничества и диверсификации торговых потоков. Отмечена готовность Казахстана нарастить экспорт по 85 товарным позициям на сумму порядка $190 млн. Правительственные делегации отметили важность развития промышленной кооперации и обозначили актуальность создания новых экспортоориентированных совместных производств.



Учитывая большой опыт Казахстана, рассмотрена возможность совместного освоения месторождений и реализации проектов на территории Таджикистана. Наряду с этим Казахстан располагает крупными производственными мощностями железнодорожной техники для таджикских железных дорог. Актюбинский завод готов сотрудничать в части поставок рельсобалочной продукции. Также имеется возможность увеличения экспортных объемов локомотивов, тепловозов, стрелочных переводов, трансформаторов, сельскохозяйственной техники, аккумуляторов, автотранспортных средств казахстанского производства.





Важным пунктом двусторонней повестки является сотрудничество в водной сфере, которое с каждым годом укрепляется и характеризуется высоким уровнем взаимопонимания. Принимаемые странами совместные действия позволяют обеспечивать необходимый режим работы водохранилища «Бахри Точик» в вегетационный период. Здесь же были обсуждены усилия организации Международного фонда спасения Арала, где председательство с начала текущего года перешло Казахстану от Таджикистана.



В сельскохозяйственной сфере после прошлогоднего сокращения объемов торговли отмечается положительная динамика роста. За два месяца текущего года товарооборот продукции АПК составил $84,9 млн с ростом на 8,9% к аналогичному периоду 2023 года. При этом наблюдается диверсификация структуры экспорта сельхозпродукции в Таджикистан. Среди текущих задач в отрасли – увеличение объемов поставок муки. Перспективным видится создание совместных проектов по мукомольному производству, переработке животноводческой продукции и др.





Среди новых направлений сотрудничества – сфера цифровизации, где в рамках реализации договоренностей на высшем уровне Казахстаном начата работа по оказанию содействия Таджикистану в развертывании собственных национальных систем электронного правительства «eGOV», таким как Smart Bridge, ЕПИР (Единая платформа интернет-ресурсов), Smart Data Ukimet. Плодотворное сотрудничество в IT-сфере будет способствовать развитию экономик и улучшению жизни граждан двух стран.



Стороны также обсудили культурно-гуманитарное сотрудничество. В этом году важным событием станет проведение Дней культуры Казахстана в Таджикистане. Олжас Бектенов отметил важность предстоящего открытия памятника великому казахскому мыслителю и писателю Абаю Кунанбаеву в Душанбе.



По итогам переговоров главы правительств подтвердили готовность поддерживать высокую динамику двустороннего стратегического партнерства по всем направлениям.