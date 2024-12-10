Сколько дней отдохнут казахстанские школьники на зимних каникулах

Образование
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Дана Аменова
корреспондент

Приближается завершение второй четверти. Зимние каникулы в казахстанских школах продлятся 10 календарных дней – с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным Минпросвещения, для эффективного и безопасного проведения и личностного развития школьников в период зимних каникул разработан план мероприятий в рамках программы «Біртұтас тәрбие».

В школьные планы мероприятий входят образовательные, спортивные, культурные и творческие мероприятия:

- в рамках реализации проекта «Оқуға құштар мектеп» — внутришкольное мероприятие «Қыста кітап оқимыз, жадымызға тоқимыз»;

- театральные фестивали и постановки;

- мастер-классы по изготовлению новогодних украшений; 

- уроки безопасности; 

- познавательные экскурсии в музеи, научные центры и исторические памятники;

 - спортивные игры, катание на коньках, лыжные прогулки;

 - благотворительные акции и другие.

Одним из главных приоритетов остается обеспечение безопасности детей. В этой связи особое внимание уделяется профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, соблюдению правил внутреннего распорядка в школах, мерам безопасности на улице, пожарной безопасности дома и кибербезопасности.

В ведомстве отметили, что данные мероприятия направляются в организации образования в качестве методических рекомендаций.

#школьники #каникулы #зима

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