Сколько валюты продадут из Нацфонда в декабре

Информацию по валютному рынку обновил Нацбанк, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главного банка страны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По итогам ноября курс тенге ослаб на 5% до 512,52 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился с 278 до 262 млн долл. США. Общий объем торгов составил 5,5 млрд долл. США.

Продажи валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет за ноябрь составили 1 260 млн долларов США.

Доля продаж из Национального фонда составила 23% от общего объема торгов и не более 60 млн долларов США в день. При проведении операций со средствами Национального фонда Национальным Банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты.

«По предварительным прогнозным заявкам правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет, в декабре 2024 года Нацбанком ожидается продажа валюты из Нацфонда в размере от 800 до 900 млн долларов США», - говорится в сообщении.

В соответствии с ранее озвученным планом, учитывая, что доля валютных активов ЕНПФ составляет около 40%, Национальный Банк не осуществлял покупку долларов США в инвестиционный портфель пенсионных активов в ноябре. Покупка валюты в декабре также не запланирована.

Для повышения сбалансированности валютного рынка 19 ноября 2024 года в соответствии с постановлением правительства была возобновлена норма об обязательной продаже 50% валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора. Компании квазигосударственного сектора самостоятельно осуществляют продажу на валютном рынке через БВУ.

В рамках реализации решения правительства о покупке акций АО «Казатомпром» в Национальный фонд Национальный Банк в июле осуществил конвертацию путем продажи части валютных активов Национального фонда в золотовалютные резервы Национального Банка. Для сохранения рыночного нейтралитета и зеркалирования данной операции на валютный рынок Национальный Банк с середины июля приступил к равномерной продаже приобретенного объема.

В ноябре объем продажи из золотовалютных резервов Национального Банка в рамках указанной операции составил 133,8 млн долларов США. Таким образом, в ноябре продажа валюты в рамках зеркалирования сделки по покупке акций АО «Казатомпром» была завершена.

«На внутреннем валютном рынке наблюдалось повышение спроса на иностранную валюту со стороны экономических агентов и ограниченность предложения, в том числе на фоне преодоления обменным курсом психологического уровня. На фоне ухудшения ряда фундаментальных факторов для недопущения дестабилизирующих колебаний, сглаживания излишней волатильности обменного курса тенге и для целей обеспечения предложения иностранной валюты в период с 15 по 28 ноября Национальный Банк проводил валютные интервенции. Объем продажи валюты по итогам месяца составил 1 047 млн долларов США», – говорится в сообщении.

Сообщается, что в краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки. Нацбанк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов.