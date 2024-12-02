Сколько валюты продадут из Нацфонда в декабре

Банки и финансы
127
Гульмира Кунапия
корреспондент

Информацию по валютному рынку обновил Нацбанк, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главного банка страны 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По итогам ноября курс тенге ослаб на 5% до 512,52 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился с 278 до 262 млн долл. США. Общий объем торгов составил 5,5 млрд долл. США.

Продажи валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет за ноябрь составили 1 260 млн долларов США.  

Доля продаж из Национального фонда составила 23% от общего объема торгов и не более 60 млн долларов США в день. При проведении операций со средствами Национального фонда Национальным Банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты.

«По предварительным прогнозным заявкам правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет, в декабре 2024 года Нацбанком ожидается продажа валюты из Нацфонда в размере от 800 до 900 млн долларов США», - говорится в сообщении.

В соответствии с ранее озвученным планом, учитывая, что доля валютных активов ЕНПФ составляет около 40%, Национальный Банк не осуществлял покупку долларов США в инвестиционный портфель пенсионных активов в ноябре. Покупка валюты в декабре также не запланирована.

Для повышения сбалансированности валютного рынка 19 ноября 2024 года в соответствии с постановлением правительства  была возобновлена норма об обязательной продаже 50% валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора. Компании квазигосударственного сектора самостоятельно осуществляют продажу на валютном рынке через БВУ.

В рамках реализации решения правительства о покупке акций АО «Казатомпром» в Национальный фонд Национальный Банк в июле осуществил конвертацию путем продажи части валютных активов Национального фонда в золотовалютные резервы Национального Банка. Для сохранения рыночного нейтралитета и зеркалирования данной операции на валютный рынок Национальный Банк с середины июля приступил к равномерной продаже приобретенного объема.

В ноябре объем продажи из золотовалютных резервов Национального Банка в рамках указанной операции составил 133,8 млн долларов США. Таким образом, в ноябре продажа валюты в рамках зеркалирования сделки по покупке акций АО «Казатомпром» была завершена.

«На внутреннем валютном рынке наблюдалось повышение спроса на иностранную валюту со стороны экономических агентов и ограниченность предложения, в том числе на фоне преодоления обменным курсом психологического уровня. На фоне ухудшения ряда фундаментальных факторов для недопущения дестабилизирующих колебаний, сглаживания излишней волатильности обменного курса тенге и для целей обеспечения предложения иностранной валюты в период с 15 по 28 ноября Национальный Банк проводил валютные интервенции. Объем продажи валюты по итогам месяца составил 1 047 млн долларов США», – говорится в сообщении. 

Сообщается, что в краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки. Нацбанк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов.

#валюта #Нацбанк #доллар #курс

Популярное

Все
Шторм «Бора» обрушился на Грецию, есть жертвы
Казахстан и Китай начали обмен иностранными бланками разрешений в электронном формате
500 тысяч доз «синтетики»: крупная нарколаборатория ликвидирована в Караганде
В каких соревнованиях будут участвовать казахстанские спортсмены на этой неделе
Запретить оставлять без присмотра детей младше 12 лет предлагает Закиева
Байден помиловал своего сына
Робот Tesla Optimus научили ловить теннисные мячи
Определены победители Республиканской олимпиады для учеников сельских школ
Бектенову представили план развития NU, НИШ и «Назарбаев Фонда»
Столичным инвесторам незаконно отказывали в предоставлении земельных участков
В соцсетях набирают популярность видеоролики с участием детей военнослужащих Национальной гвардии МВД РК
Сколько медалей завоевали казахстанские спортсмены на прошлой неделе
Казахстанский препарат против рака успешно прошел две фазы испытаний
«Независимые»: документальную драму о проблеме наркомании представили в Астане
Сохранять органы доноров вне организма смогут в Казахстане
Сколько валюты продадут из Нацфонда в декабре
Оксфордский словарь выбрал существительное года
Упорядочить проезд к Большому Алматинскому озеру хотят чиновники
Сколько казахстанцев призовут в армию в 2025 году
Поддержали ли идею Закиевой о запрете на оставление детей дома в Минпросвещения
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Шоу Stranger: Димаш Кудайберген выступил с сольным концертом в Германии
Трудов высокая оценка
Казахстан и Россия: новые горизонты стратегического партнерства
«Мост дружбы»: казахстанская художница рассказала о подаренной Владимиру Путину картине
Владимир Путин прилетел в Астану
Токаев принял главу Минтруда Светлану Жакупову
Водителя под наркотиками задержали в Акмолинской области
Правительство не поддержало идею о создании алиментного фонда в РК
Наркотики под видом товаров присылали почтой в Астану из США
Сегодня начинается государственный визит Президента России в Казахстан
В Казахстане создаются кластеры высокого передела
Разбивавших машины и остановки вандалов наказали в Астане
Жилищная политика: обеспечить доступность прежде всего нуждающимся слоям населения
В 2024-м зарегистрировано более 17 тыс. случаев интернет-мошенничества
В Караганде запустили новый казахстанский маркетплейс
Регионы развивают связи и наращивают взаимодействие
Очередную трассу хотят сделать платной в Казахстане
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
До золота рукой подать
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
Больничный теперь не подделаешь
Адлет Барменкулов покидает пост президента КФФ
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Фуры двинулись в обход мегаполиса
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
Шатры и юрты Великой степи
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Шесть рейсов не могут вылететь из аэропорта Астаны
Нацбанк сообщил о переходе на международный стандарт ISO 20022

Читайте также

Денежные перевод граждан облагаться налогом не будут – МНЭ
Базовая ставка повышена до 15,25%
Нацбанк предупредил казахстанцев о распространении поддельн…
Нацбанк повысил базовую ставку до 15,25%

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]