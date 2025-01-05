Сколько валюты продали из Нацфонда в декабре 2024 года

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сообщается, что по итогам декабря курс тенге ослаб на 2,5%, до 525,10 тенге за долл. США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился с 262 до 254 млн долл. США. Общий объем торгов составил 5,3 млрд долл. США.

Продажи валюты из Нацфонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет за декабрь составили 900 млн долларов США. Доля продаж из Национального фонда составила 17% от общего объема торгов или порядка 43 млн долларов США в день. При проведении операций со средствами Национального фонда Национальным Банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты.

«По предварительным прогнозным заявкам правительства, на выделение трансфертов в республиканский бюджет в январе 2025 года Нацбанком ожидается продажа валюты из Нацфонда в размере от 750 до 850 млн долларов США. Доля валютных активов в ЕНПФ на конец 2024 года составляет чуть выше 40%. В декабре Нацбанк не осуществлял покупку долларов США в инвестиционный портфель пенсионных активов. Покупка валюты в ЕНПФ в январе 2025 года не планируется», – рассказали в главном банке страны.

Отмечается, что на внутреннем валютном рынке сохранялся повышенный спрос на иностранную валюту со стороны экономических агентов при ограниченном предложении.

В целях недопущения дестабилизирующих колебаний, сглаживания излишней волатильности обменного курса тенге и для целей обеспечения предложения иностранной валюты в отдельные периоды в декабре Нацбанк проводил валютные интервенции. Объем продажи валюты по итогам месяца составил 307,6 млн долл. США.