Сколько зарабатывают выпускники вузов, подсчитали в Казахстане

Образование
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Диасов Ораз
корреспондент

Озвучены итоги рейтинга образовательных программ вузов на 2022 год в Казахстане, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: пресс-служба Минпросвещения РК

Председатель Комитета по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования Министерства науки и высшего образования Гульзат Кобенова на брифинге в СЦК сообщила, что исследование проводила Национальная палата предпринимателей РК «Атамекен».

Образовательные программы вузов оценивались по 19 критериям, объединенным в 3 основных блока: карьерные перспективы у выпускников, качество образовательных программ и достижения обучающихся.

«Можно отметить, что удовлетворенность работодателей качеством образовательных программ составила по итогам 2022 года 67%. Наблюдается рост удовлетворенности, и динамика по данному показателю за 3 года составила 15%. Полагаем, что это хороший результат. 82% образовательных программ согласованы с работодателями, и к процессу обучения привлекаются специалисты-практики. Для этого министерством созданы необходимые условия и внесены соответствующие изменения в нормативно-правовые акты», – отметила Кобенова.

Также, по ее данным, растут показатели трудоустройства выпускников.

«В 2022 году – 67% стабильно трудоустроенных выпускников. Средний процент трудоустройства выпускников составил 79%. А средняя продолжительность поиска работы составила 97 дней, то есть до трех месяцев, а по отдельным востребованным образовательным программам – даже в течение одного месяца. Хотелось бы обратить внимание родителей и абитуриентов на результаты рейтингов, которые помогут им в выборе вуза», – резюмировала спикер.

Управляющий директор НПП «Атамекен» Азамат Бейсенбенов в свою очередь уточнил, что в статистике используются понятия «средняя заработная плата» и «медианная зарплата». По его словам, более правильно ориентироваться на вторую.

«В Западно-Казахстанской области наивысший показатель трудоустройства – 86%, на втором месте выпускники Алматинской области – 85%, на третьем месте – Атырауская область, у них среднее трудоустройство выпускников составило 84%. Самый низкий уровень трудоустройства – по Кызылординской и Туркестанской областям, где этот показатель составляет 73%. Но тоже довольно неплохо. Средний медианный показатель получаемой ими заработной платы составляет 155 тысяч тенге. Наибольшую зарплату получают выпускники Алматинской области: медианная зарплата выпускников в первый год после окончания учебы по области составила 196 тысяч тенге. Минимальная заработная плата у выпускников города Шымкента – 124 тысячи тенге», – озвучил цифры Бейсенбенов.

Максимальный размер медианной зарплаты приходится на направление «Здравоохранение и социальное обеспечение»: в первый год выпускники уже получают 221 841 тенге, добавил он.

 

 

 

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