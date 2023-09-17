Скончался советский поэт-песенник Николай Добронравов

Поэт-песенник Николай Добронравов умер в возрасте 94 лет, оставив за собой огромное творческое наследие, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру .

Фото из открытых источников

Ранее стало известно, что поэт Николай Добронравов будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Добронравов родился в 1928 году. Он окончил школу-студию имени В.И. Немировича-Данченко при МХАТ имени М. Горького. После снимался в кино и писал стихи. В начале 1950-х годов Добронравов познакомился со своей будущей женой Александрой Пахмутовой. Супруги поженились в 1956 году и прожили вместе, не расставаясь, почти 70 лет.

На стихи Добронравова Пахмутова написала песни «Беловежская пуща», «Главное, ребята, сердцем не стареть», «До свиданья, Москва, до свиданья», «Как молоды мы были», «Надежда», «Нежность», «Я не могу иначе».



