Скончался тренер Дениса Тена

В мире, Спорт
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Адема Ергали

Легендарный американский фигурист Фрэнк Кэролл на 85-м году ушел из жизни, передает Kazpravda.kz со ссылкой на People

Фото: Instagram/denisten_official

О смерти знаменитого тренера сообщила Ассоциация фигурного катания США в X в воскресенье, 9 июня.

«Фигурное катание США оплакивает потерю легенды, тренера Фрэнка Кэрролла. Фрэнк сыграл важную роль в карьере многочисленных олимпийских чемпионов и чемпионов мира, а также многих будущих членов Зала славы», - говорилось в заявлении. 

За свою карьеру он тренировал трех чемпионов мира в женском и мужском одиночном разряде: Линду Фратианн, Мишель Кван и Эвана Лайсачека.

Также Фрэнк был наставником заслуженного мастера спорта Республики Казахстан по фигурному катанию Дениса Тена.

Перед смертью Кэрролл был введен в залы славы фигурного катания США, мира по фигурному катанию, Ассоциации профессиональных фигуристов и Международного института конькобежного спорта.

 

#тренер #Денис Тен

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