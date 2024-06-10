Скончался тренер Дениса Тена

Легендарный американский фигурист Фрэнк Кэролл на 85-м году ушел из жизни, передает Kazpravda.kz со ссылкой на People
О смерти знаменитого тренера сообщила Ассоциация фигурного катания США в X в воскресенье, 9 июня.
«Фигурное катание США оплакивает потерю легенды, тренера Фрэнка Кэрролла. Фрэнк сыграл важную роль в карьере многочисленных олимпийских чемпионов и чемпионов мира, а также многих будущих членов Зала славы», - говорилось в заявлении.
За свою карьеру он тренировал трех чемпионов мира в женском и мужском одиночном разряде: Линду Фратианн, Мишель Кван и Эвана Лайсачека.
Также Фрэнк был наставником заслуженного мастера спорта Республики Казахстан по фигурному катанию Дениса Тена.
Перед смертью Кэрролл был введен в залы славы фигурного катания США, мира по фигурному катанию, Ассоциации профессиональных фигуристов и Международного института конькобежного спорта.