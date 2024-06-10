Скончался тренер Дениса Тена

«Фигурное катание США оплакивает потерю легенды, тренера Фрэнка Кэрролла. Фрэнк сыграл важную роль в карьере многочисленных олимпийских чемпионов и чемпионов мира, а также многих будущих членов Зала славы», - говорилось в заявлении.

За свою карьеру он тренировал трех чемпионов мира в женском и мужском одиночном разряде: Линду Фратианн, Мишель Кван и Эвана Лайсачека.

Также Фрэнк был наставником заслуженного мастера спорта Республики Казахстан по фигурному катанию Дениса Тена.

Перед смертью Кэрролл был введен в залы славы фигурного катания США, мира по фигурному катанию, Ассоциации профессиональных фигуристов и Международного института конькобежного спорта.