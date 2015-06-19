Свежий выпуск Скромный труженик науки Меруерт АБУСЕИТОВА, член-корреспондент НАН РК, доктор исторических наук, профессор

Она принадлежит к когорте людей, глубоко преданных науке, любимому делу, олицетворяя настоящего академического ученого. И в связи с этим хотелось высказать добрые пожелания в адрес юбиляра и осветить важные этапы ее научно-исследовательской и общественной деятельности.

Магида Бакиевна родилась 8 апреля 1940 года в Алматинской области в семье педагогов. Поступив на исторический факультет Казахского государственного университета им. С. Кирова, она получила прекрасное фундаментальное образование, после окончания была принята на работу в Институт экономики АН Казахской ССР в отдел истории народного хозяйства, возглавляемый членом-корреспондентом АН КазССР Г. Чулановым. Дальнейшая трудовая деятельность М. Чермановой неразрывно связана с развитием экономической науки Казахстана и Института экономики. За более чем 52 года работы в институте ею пройден путь от экономиста до старшего научного сотрудника, заведующей группой информации. На протяжении многих лет она выполнила целый ряд проектов по фундаментальным и прикладным исследованиям. В развитие такого важного междисциплинарного научного направления экономической науки, как экономическая история, у истоков которой стояли корифеи науки Казахстана – С. Толыбеков, Г. Чуланов, С. Баишев, внесла свой весомый вклад и Магида Черманова.

В 1972–1975 годах она обучалась в аспирантуре Института экономики, по окончании которой в 1975 году успешно защитила кандидатскую диссертацию по специальности «история народного хозяйства» под руководством академика С. Баишева. В 1995 году ей присвоено ученое звание доцента.

Особо хочется отметить такие качества Маке, присущие ей как истинному ученому, – научную компетентность, ответственность, добросовестность, отзывчивость, принципиальность, деловой подход к решению различных вопросов. Эти качества заложены в ее генах. Она является представителем рода Шормановых, которые отнесены к одной из казахских элит, по определению академика М. Козыбаева. Прадеду Магиды Бакиевны посвятил поэму «Иса Шорманов» выдающийся мыслитель, поэт Машхур Жусуп Копеев. Родители Маке, Бакий Черманов и Гульшара Даришева, являясь педагогами, всю свою жизнь посвятили воспитанию подрастающего поколения. Несмотря на трудности, перенесенные ими в годы репрессий, они воспитали пятерых детей, дали всем высшее образование, двое из дочерей стали кандидатами наук.

М. Черманова является одним из немногих ученых-специалистов в области экономической истории, экономической мысли, исследователем экономического наследия плеяды ученых-экономистов Казахстана. Лично ею были проведены подготовительные мероприятия по празднованию 80-летия, 90-летия и 100-летия академика С. Баишева, выпущены избранные труды «Очерки экономической истории», сборник воспоминаний «Академик С. Б. Баишев личность: гражданин, ученый и государственный деятель» и книга «Күрескер-ғалым, академик С. Б. Бәйішевтің 100-жылдығына орай». Маке все эти годы хранит память о своем научном руководителе Сактагане Баишевиче, который был для нее примером научной добросовестности и порядочности в жизни.

Маке автор биографических очерков и составитель биобиблиографий академика С. Баишева, академика А. Кошанова, доктора экономических наук, профессора М. Кенжегузина и доктора экономических наук, профессора О. Сабдена, написанием которых она обозначила новые векторы исследований в исторической персоналистике.

В 2012–2014 годах в рамках целевой программы «Ғылыми қазына» МОН РК подпрограммы «Экономическая научная мысль: особенности, потенциал, тенденции и перспективы» Магида Бакиевна провела большую работу по формированию научной базы, проектированию и созданию Музея истории Института экономики КН МОН РК. Было разработано положение о музее, включающее: цели, задачи и функции музея истории казахстанской экономической науки, содержание и формы работы, права и обязанности, организационно-административную и финансово-хозяйственную деятельность. Также подготовлены, систематизированы и изучены отдельные письменные, вещественные, изобразительные, фото- и фоноисточники, источники, отражающие историю Института экономики со времени его основания до наших дней и сохраняющие память об ученых-экономистах, работавших в институте, их научной, государственной, общественной деятельности.

В связи с этим невольно приходят на ум слова нашего Президента – Лидера нации Нурсултана Назарбаева «Чтить память предшественников, продолжать их добрые дела и начинания – не только гуманистический долг, но одна из предпосылок социального прогресса, дальнейшего поступательного развития». Маке в полной мере можно назвать хранительницей живой истории академической экономической науки.

Магидой Бакиевной опубликовано более 100 научных трудов, объемом 176,0 п. л., среди них крупные коллективные монографии, брошюры, статьи, в которых она является автором, соавтором, ответственным исполнителем, несколько ее работ издано за рубежом. Целый ряд ее трудов посвящен проблемам повышения общественно-политической и трудовой активности трудящихся, становлению и развитию стахановского движения в Казахстане, соревнованию и повышению производительности труда, местному самоуправлению и развитию коммунальной собственности, внес заметный вклад в исследования экономической истории страны.

Значимыми для науки представляются публикации Маке, посвященные исторической проблематике, в частности, документальной истории рода Шормановых, их генеалогическому древу, такие как «Из коллекции по этнографии казахов (Музей этнографии и антропологии РАН, С-Петербург)», «Встречи на курултае век спустя», «Золотой генофонд», «Шормановы в свете переписи населения 1897 г. и их потомки в ХХI в.» и другие, изданные в Санкт-Петербурге, Алматы, в которых впервые проводится источниковедческий анализ и дается историографическая оценка знатного казахского фамильного рода. Обращение Магиды Бакиевны к изучению своих истоков характеризует ее как талантливого ученого с широким кругозором, обладающего энциклопедическими знаниями.

В течение 15 лет М. Черманова была ответственным секретарем и членом редакционной коллегии журнала «Известия НАН РК. Серия общественных наук», в котором публиковались работы по истории, философии, экономике и праву. В этот период она активно содействовала научному росту молодых ученых-обществоведов, многие из которых стали известными учеными, государственными деятелями, дипломатами, руководителями вузов, научных организаций.

На протяжении длительного периода функционирования группа информации, возглавляемая Магидой Бакиевной, приобрела научный статус. Благодаря ее неустанному труду многие научные издания института были распространены как по Казахстану, так и в ближнем и дальнем зарубежье. Работа этого подразделения востребована научными сотрудниками института, а также исследователями многих научных организаций экономического профиля, высших учебных заведений республики и стран СНГ.

Научная работа М. Чермановой отмечена различными наградами. Она награждена почетной грамотой обкома Союза работников высшей школы и научных учреждений, почетной грамотой Президиума Академии наук Казахстана, почетной грамотой МОН РК к 50-летию Института экономики, медалью «Ветеран труда», неоднократно поощрялась почетными грамотами Института экономики.

М. Черманова внесла большой вклад в развитие экономической науки, общественно-гуманитарной науки Казахстана в целом, научно-организационную деятельность и информационное обеспечение научно-исследовательских работ Института экономики. На каких бы участках работы не трудилась Магида Бакиевна, ее всегда отличают скромность настоящего труженика науки и интеллигентность высшей пробы.

У Маке прекрасная семья, она заботливая жена, мама и аже, супруг Мустахим Дюсенович – заслуженный работник, ветеран органов внутренних дел, дочери: Гульнар – инженер-технолог, индивидуальный предприниматель, Галия – врач-терапевт, сын Галымжан – доктор экономических наук, подрастают и радуют внуки.

Отрадно отметить, что Маке готовит к публикации книгу-альбом о своих знаменитых предках, внося свою лепту в сохранение и приумножение исторического наследия казахского народа. Это особенно важно в год 550-летия образования Казахского ханства.



