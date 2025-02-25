Слово о Мастере Память 25 февраля 2025 г. 3:00 3 В 70-х годах прошлого столетия в казахской литературе появились новые имена. Молодые, смелые, они внесли свежую струю в устоявшееся литературное сообщество. фото из архива "КП" Одним из ярких авторов был Дулат Исабеков. Его повести «Тіршілік» и «Сүйекші» ворвались в литературный мир и взбудоражили умы читателей. Они были совершенно не похожи на все те произведения, которые тогда были на книжных полках. Герои, язык, стиль, проблемы, которые автор поднимал в своих произведениях, – все отличалось в корне. Главная героиня повести «Тіршілік» – изможденная женщина с трудной судьбой, пережившая предательство близких, – была в изгнании, сполна ощутила горечь потерь и людской жестокости. Конечно, она совсем не вписывалась в рамки тех героинь, которых от писателей требовала партия, – коммунисток, передовых доярок, румяных комсоргов и иже с ними. Эта повесть была о людях, которые живут, а точнее – выживают как могут: один – становясь предателем, другой – выбирая оставаться человеком. В произведении не было привычного взору читателей описания аульной жизни, идеальных героев. В ней были обычные люди со своими бедами и проблемами. И это подкупало. Книга была нарасхват, ее читали все – от мала до велика, в аулах и городах «Тіршілік» нашел путь к читателю сразу. «Тіршілік» и «Сүйекші» были опубликованы в одной книге, и оба произведения стали любимыми у миллионов. «Сүйекші» повествует о человеке, чьей работой было хоронить умерших. То есть в обеих повестях главными героями были простые люди, на первый взгляд ничем не примечательные. И это так диссонировало с привычными гладкими героями книг тех лет, что мы, коллеги по писательскому цеху, удивлялись: как ему удалось обойти цензуру и, ни словом не задев существовавший строй, выписать колоритных героев, которые не были ни передовиками, ни рабочими-стахановцами, ни лидерами партии или комсомола? Мы искали его книги, ждали выхода новых его произведений, передавая друг другу долгожданную новость: «Дулат Исабековтың жаңа кітабы шықты!» Для писателя главное мерило труда – это то, что его книги читают и обсуждают. Так вот книги Исабекова никогда не пылились на полках, ни на заре его писательской карьеры, ни потом. Талант Дулата Исабекова был признан на самом высоком уровне. Его книги были переведены на английский, французский, шведский и другие языки, стали одними из самых обсуждаемых в Европе. Союз писателей Республики Казахстан намеревался выдвинуть его на Нобелевскую премию. Я, как и другие писатели, был на церемонии прощания с ним, а потом на поминальном обеде. Его ровесники Толен Абдик, Бексултан Нуржекеев, Кадирбек Сегизбаев делились воспоминаниями о нем. И слушать без слез их было невозможно. Дулата Исабекова похоронили рядом с его супругой. На Кенсайском кладбище стало еще на одного писателя больше. И хотя понимаешь, что все мы уйдем рано или поздно, сожаление от потери таланта такого масштаба горько саднит душу. Смагул Елубай, писатель, кинодраматург, вице-президент Международного казахского ПЕН-клуба Весть об уходе исполина казахской прозы и театральной драматургии Дулата Исабекова ранила в самое сердце. Дулат-аға был явлением в казахской литературе, ушел не просто писатель, ушла целая эпоха... В последний раз мы виделись на праздновании 90-летнего юбилея Союза писателей Казахстана, тогда же я аплодировал спектаклю «Гауһар тас» в Астане. Когда уходят такие таланты, горечь режет осколком душу. Это огромная потеря не только для казахского народа, но и всего тюркского мира. Он ушел, но после него остались его труды, его Слово, свет которого никогда не померкнет, потому что он – абыз, а значит, всегда будет над бренной суетой. Духовная жизнь пусть будет вечной, Дулат-аға! Вы навсегда в нашей памяти. Султан Раев, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ, народный писатель Кыргызстана Читая его «Қарғын», мы формировались как личности, плакали над «Тіршілiк» и «Дермене», «Сүйекші», «Біз соғысты көрген жоқпыз». Смеялись до слез, читая «Социализм зәулімі» и «Ескерткіш», «Талахан-186» и «Бонапарттың үйлену». Наши сердца радовались, плакали, горевали вместе с героями его книг. Увидев на сцене «Әпке», невозможно было остаться равнодушным и не впечатлиться. А его драмы «Кішкентай ауыл», «Мұрагерлер» пробуждали и заставляли задуматься, достигая самых глубоких струн души. Он был для меня отцом в литературе, его уход – большое горе. Даст бог, у казахов еще будут большие писатели, но никто из них не станет таким, как Дулат Исабеков, потому что он – уникальный и не похожий ни на кого художник слова особого таланта. Как-то я спросил у него, почему Салтанат в «Гауһар тас» в конце умирает, неужели нельзя было другой финал придумать? На что он ответил: «Потому что только смерть заставляет искренне сожалеть и задуматься». Сегодня боль от потери такой масштабной личности, прекрасного писателя испытывает весь народ Казахстана. Сакен Сыбанбай, журналист, писатель, переводчик #память #писатель #драматург #утрата #Дулат Исабеков