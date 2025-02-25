Слово о Мастере

Одним из ярких авторов был Дулат Исабеков. Его повести «Тіршілік» и «Сүйекші» ворвались в литературный мир и взбудоражили умы читателей. Они были совершенно не похожи на все те произведения, которые тогда были на книжных полках. Герои, язык, стиль, проблемы, которые автор поднимал в своих произведениях, – все отличалось в корне.

Главная героиня повести «Тіршілік» – изможденная женщина с трудной судьбой, пережившая предательство близких, – была в изгнании, сполна ощутила горечь потерь и людской жестокости. Конечно, она совсем не вписывалась в рамки тех героинь, которых от писателей требовала партия, – коммунисток, передовых доярок, румяных комсоргов и иже с ними. Эта повесть была о людях, которые живут, а точнее – выживают как могут: один – становясь предателем, другой – выбирая оставаться человеком. В произведении не было привычного взору читателей описания аульной жизни, идеальных героев. В ней были обычные люди со своими бедами и проблемами. И это подкупало. Книга была нарасхват, ее читали все – от мала до велика, в аулах и городах «Тіршілік» нашел путь к читателю сразу.

«Тіршілік» и «Сүйекші» были опубликованы в одной книге, и оба произведения стали любимыми у миллионов. «Сүйекші» повествует о человеке, чьей работой было хоронить умерших. То есть в обеих повестях главными героями были простые люди, на первый взгляд ничем не примечательные. И это так диссонировало с привычными гладкими героями книг тех лет, что мы, коллеги по писательскому цеху, удивлялись: как ему удалось обойти цензуру и, ни словом не задев существовавший строй, выписать колоритных героев, которые не были ни передовиками, ни рабочими-стахановцами, ни лидерами партии или комсомола?

Мы искали его книги, ждали выхода новых его произведений, передавая друг другу долгожданную новость: «Дулат Исабековтың жаңа кітабы шықты!»

Для писателя главное мерило труда – это то, что его книги читают и обсуждают. Так вот книги Исабекова никогда не пылились на полках, ни на заре его писательской карьеры, ни потом. Талант Дулата Исабекова был признан на самом высоком уровне.

Его книги были переведены на английский, французский, шведский и другие языки, стали одними из самых обсуждаемых в Европе. Союз писателей Респуб­лики Казахстан намеревался выдвинуть его на Нобелевскую премию.

Я, как и другие писатели, был на церемонии прощания с ним, а потом на поминальном обеде. Его ровесники Толен Абдик, Бексултан Нуржекеев, Кадирбек Сегизбаев делились воспоминаниями о нем. И слушать без слез их было невозможно.

Дулата Исабекова похоронили рядом с его супругой. На Кенсайском кладбище стало еще на одного писателя больше. И хотя понимаешь, что все мы уйдем рано или поздно, сожаление от потери таланта такого масштаба горько саднит душу.

Смагул Елубай, писатель, кинодраматург,

вице-президент Международного казахского ПЕН-клуба