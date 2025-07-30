В Шымкенте представили первое факсимиле рукописей Абая. Теперь у нас есть возможность читать его произведения в подлиннике

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Публикацию уникального научного труда «Абай. Транскрипция, основанная на рукописях Мурсеита Бикеулы» приурочили к 180-летию со дня рождения Абая Кунанбаева. Это событие стало поворотной вехой в отечественном абаеведении и значимым вкладом в сохранение культурного наследия Казахстана.

Чагатайский след и вызовы транскрипции

Авторы труда – кандидат филологических наук, доцент Южно-Казахстанского университета им. М. Ауэзова, руководитель науч­ного центра «Мухтартану» Акжол Калшабек и PhD-док­торант Азимхан Исабек. Над проектом они работали порядка десяти лет. Издание стало результатом многолетнего кропотливого анализа оригинальных источников – рукописей, записанных личным секретарем и переписчиком Абая Мурсеитом Бикеулы.

Основу издания составляют рукописи, написанные на чагатайском языке – древнем тюркском языке, насыщенном арабскими, персидскими и тюркскими элементами. Этот язык, некогда служивший письменной нормой для значительной части Центральной Азии, стал настоящим испытанием для филологов. Особенно сложной оказалась транскрипция таких текстов, как «Китәбу тасдиқ» – философского трактата, известного многим как 38-е Слово Абая. В оригинале автора это отдельное произведение, написанное преимущественно на чагатайском, с включениями арабского, персидского, греческого и латинского языков.

По словам Акжола Калшабека, «Китәбу тасдиқ» – это не просто философское эссе, а квинтэссенция мировоззрения Абая, его глубочайший труд, заключающий в себе систему взглядов на религию, знание, веру и разум. Существующие переводы зачас­тую искажали или сглаживали эти смыслы – отчасти из-за языковых трудностей, отчасти под давлением идеологической цензуры.

Издание «Абай. Транскрипция, основанная на рукописях Мурсеита Бикеулы» включает 712 страниц и является первым научным факсимильным воспроизведением подлинных рукописей. Сравнительный анализ, проведенный авторами, показал, что многие издававшиеся ранее тексты Абая не совпадают с оригиналами. Отличия кроются не только в структуре и порядке произведений, но и в их содержании, терминологии, глубине смыслов.

Так, в издании отсутствует привычное название «Книга слов», или «Қара сөздері». Вмес­то него – текст под заголовком «Китәбу ъақл», что переводится­ как «Книга разума», и содержит 41 эссе, а не 45, как в большинстве современных изданий. «Китәбу тасдиқ», считавшийся частью этой книги, в оригинале представлен как отдельное произведение.

– Мы хотели показать Абая таким, каким он был на самом деле, – подчеркивает Акжол Калшабек. – Без стилистических правок, без цензурных сглаживаний. Это был наш долг перед его словом и перед историей.

Особую ценность представляет письмо Абая к его брату Халиолле. Авторы впервые опубликовали факсимиле этого письма с некоторыми поправками в тексте. Документ, написанный арабской графикой, дошел до наших дней благодаря археологу и ученому Алькею Маргулану, который в 1930-х годах привез его из Ленинграда. Теперь это письмо как в оригинале, так и в транскрипции стало достоянием широкой научной общественности, открывая редкий личностный взгляд на Абая – вне его поэтического образа.

Одним из значительных вкладов в исследование стало сос­тавление отдельного глоссария – словаря из 500 терминов, употребляемых Абаем, преимущественно относящихся к исламской философии, этике и логике. Это объясняет глубокую интеллектуальную насыщенность текстов, таких как «Китәбу тасдиқ» – произведения, в котором встречается более 300 арабских слов, десятки персидских, а также заимствования из греческого и латинского.

Наследие,

вернувшееся к народу

– Эта книга – не просто академическое издание, – считает Азимхан Исабек. – Это мост, перекинутый от Абая к современному читателю. Через язык, через текст, через дух.

Издание увидело свет тиражом в 2 000 экземпляров и уже вызвало большой интерес в научных кругах. Литературоведы, философы, исламоведы и филологи теперь получили в распоряжение бесценный первоисточник, который позволяет по-новому осмыслить творчество Абая.

Издание этого труда стало возможным во многом благодаря научному завету Мекемтаса Мырзахметова, выдающегося исследователя, который еще десятилетия назад указывал на необходимость переосмысления текстологической базы абаеведения. Высказанная им идея сравнить канонизированные издания с подлинниками легла в основу проекта.

Рукописи были найдены в архивах и музеях Алматы и Семея. Помимо текстов, записанных Мурсеитом, в работе использованы и списки других переписчиков – Рахима Жандыбаева и Оразке Уакбайулы. Такой меж­текстуальный подход позволил выявить, как менялось восприятие и передача поэтического наследия Абая в разные периоды истории.

В этом проекте соединились прошлое и будущее: старинные страницы, написанные арабской вязью, и современные научные инструменты анализа. Книга стала не просто вкладом в текстологию, но актом возвращения Абая – подлинного, живого, философс­ки глубокого – в сегодняшнюю культуру и сознание народа.