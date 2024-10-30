Слово за профессионалами

Глава государства объявил 2025-й Годом рабочих профессий, поставив задачу осуществить реформу системы технического и профессионального образования. Профильному министерству совместно с отрас­левыми ведомствами поручено разработать комплексный план, в основе которого – повышение навыков человека труда.

– В Послании Президент отметил: «Реформа профессионального образования становится абсолютно важной с точки зрения обеспечения роста экономики и ее инвестиционной привлекательности». И я с этим абсолютно согласен, – комментирует советник президента НАО «TALAP» Министерства просвещения, член Общественного совета Астаны, экс­перт по вопросам технического и профессионального образования Кадырбек Борибеков. – Наша страна обладает богатыми природными ресурсами и достаточно дешевой рабочей силой. Однако чтобы прийти к индустриальной революции, нам нужно больше профессионалов высокой квалификации.

Но что мы имеем сейчас? Органы занятости и Бюро нацстатистики постоянно пишут о потребностях работодателей в профессиональных кадрах управленческого, технического и обслуживающего труда. По их данным, требуется около 30% рабочих, не имеющих специальных квалификаций, от всей потребности!

Опыт развитых стран, которые не могут конкурировать с нами по природным ресурсам и дешевой рабочей силе, показывает, что успех зависит от экономики, где превалирует высокий уровень сервиса и индустрия с высокой добавленной стоимостью. При этом последнюю создают квалифицированные специалисты.

– Ведущие аналитики экономически сильных стран говорят о том, что в XXI веке их главный ресурс – это люди, потенциал которых можно раскрыть через профессиональные навыки. Именно от их уровня сейчас во многом зависит процветание государства в целом, – говорит Кадырбек Борибеков. – Если мы сможем поднять профессио­нальные навыки обучающейся молодежи, то экономическое вознаграждение для страны будет существенным. Это и более высокая продуктивность, и рост благосостояния народа, и социальная справедливость.

По его словам, без развития профессиональных навыков мы будем винить себя в постоянном снижении конкурентоспособности, уменьшении экономического роста и сомнительном будущем для всего населения Казахстана. Однако их повышение позволит нам конкурировать со странами Организации экономического сотрудничества и развития. А это задача не из легких.

Профессиональные навыки имеют фундаментальное значение для экономического и социального благополучия любой страны. Примеров тому предостаточно: Сингапур, Южная Корея, КНР, Малайзия... Именно здесь были проведены удачные реформы развития человеческих ресурсов.

Безусловно, требования со стороны работодателей по повышению профессиональных навыков постоянно меняются. За технологическим развитием следуют перемены и в методах работы. Конкурентное давление увеличивается на все секторы экономики. Самый наглядный пример – автомобилестроение. Поскольку сегодня на мировом рынке уже появились такие гиганты, о которых еще 40–50 лет назад никто даже и не слышал.

– Наши рынки потребления наполняются иностранной продукцией и увеличивающимися объемами внешнего сервиса. А экономически развитые страны все время рассматривают возможность наращивания темпов своего развития. И это тоже зависит от профессиональных навыков и знаний работоспособного населения. Конечно, пока профессиональные навыки большинства казахстанцев еще не на уровне мирового класса, и, к сожалению, этот факт может подорвать основу возможного экономического процветания нашей страны, – рассуждает Кадырбек Борибеков.

К слову, законодательная основа и предпосылки для пересмотра существующей системы подготовки кадров технического и обслуживающего персонала, оценки и учета роста уровня квалификации работников у нас уже имеются. В прошлом году по инициативе Главы государства был разработан и принят Закон «О профессиональных квалификациях».

– Думаю, что разработка и реализация Комплексного плана по реформированию ТиПО, включающего в себя меры по техническому обеспечению колледжей, требования к преподавательскому составу и программам обучения, оценку качества работы учебных заведений и их финансирование, а также полноценное внедрение Закона «О профессиональных квалификациях» должны заложить основу улучшения качества человеческих ресурсов Казахстана. Нам следует стремиться к тому, чтобы стать региональным лидером в области профессиональных навыков, – считает эксперт. – Поэтому поручения Президента о необходимости реформирования существующей системы технического и профессионального образования я бы назвал очень своевременными. Это должно стать безотлагательной задачей Правительства. Ведь профессио­нализм – самое важное условие для создания успешного и процветающего общества.