В ходе расширенного собрания фракции партии «AMANAT» премьер-министр РК Алихан Смаилов рассказал о мерах по развитию энергетики и модернизации сферы ЖКХ в рамках реализации посланий президента РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Фото пресс-службы правительства РК

Глава Кабмина отметил, что завершен первый этап строительства газопровода «Сарыарка», в результате чего более 170 населенных пунктов получили доступ к природному газу.

«В газовой сфере приняты законодательные нормы, позволяющие вовлечь в разработку дополнительно до 4 млрд кубометров газа в год, в том числе путем освоения газовых залежей. На месторождении Кашаган продолжается строительство газоперерабатывающего завода мощностью 1 млрд кубометров. Проект завершится в 2025 году», — сказал Алихан Смаилов.

По его словам, на законодательном уровне исключены непродуктивные посредники при реализации нефтепродуктов. Теперь нефтедобывающие организации могут самостоятельно поставлять нефть на НПЗ для переработки.

Вместе с тем в этом году будет завершена модернизация электростанций мощностью свыше 700 МВт, в том числе крупномасштабный проект по восстановлению первого энергоблока на Экибастузской ГРЭС-1 мощностью 500 МВт.

Наряду с этим начата реализация проекта по расширению ГРЭС-2 и строительству ГРЭС-3. Также в текущем году реализуются 7 проектов ВИЭ общей мощностью 126 МВт.

Глава правительства также отметил, что в республике начата реализация программы «Тариф в обмен на инвестиции», которая позволит снизить уровень износа коммунальной инфраструктуры на 20% до 2029 года.

«Новая тарифная политика основывается на принципах прозрачности, подотчетности и публичности всего процесса тарифообразования», — сказал он.

По его словам, благодаря программе планируется привлечь более 3 трлн тенге инвестиций в обновление 62 тыс. км инженерной инфраструктуры, а также принять на баланс 25 тыс. км бесхозных сетей.

Она также дала возможность начать повышение зарплат более 200 тыс. работников сферы ЖКХ с нынешних 135 тыс. тенге до 200-300 тыс. тенге, добавил премьер.