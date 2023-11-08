Смерть на руднике

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Юлия Унжакова, область Улытау

Смертельную травму во время работы 5 ноября получил горный мастер шахты № 57 Восточно-Жезказганского рудника, сообщила пресс-служба ТОО «Корпорация «Казахмыс».

Специальная комиссия выясняет обстоятельства и причины несчастного случая. Погибшему горняку было 39 лет.

Руководство и трудовой коллектив корпорации «Казахмыс» выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего, говорится в сообщении компании.

#несчастный случай #шахта #шахтер

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