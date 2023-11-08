Смерть на руднике

Специальная комиссия выясняет обстоятельства и причины несчастного случая. Погибшему горняку было 39 лет.

Руководство и трудовой коллектив корпорации «Казахмыс» выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего, говорится в сообщении компании.