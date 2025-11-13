Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Судя по видеокадрам, вокруг кроссовера с разбитым капотом собрались люди, приехала скорая помощь, а на земле лежит сбитый автомобилем фонарный столб.

«Водитель автомобиля Chery Tiggo, двигаясь по улице Керей и Жанибек хандары, на пересечении с проспектом Кабанбай батыра не справился с управлением и совершил наезд на опору уличного освещения. В результате удара автомобиль опрокинулся. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия», – сообщили в департаменте полиции Астаны.

По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело, проводится проверка.

