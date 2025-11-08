Фото: ДП Павлодарской области

Как сообщили в региональном Департаменте полиции, авария произошла вчера вечером на автодороге «Павлодар - Кызылорда» в 10 км от поселка Шидерты. По предварительной информации, водитель рейсового автобуса, который ехал из Новосибирска в Караганду, не справился с управлением и допустил опрокидывание.

Первую помощь пострадавшим в ДТП оказали сотрудники Центра медицины катастроф - бригада экстренной помощи трассового медико-спасательного пункта "Щидерты“. Шесть пассажиров, получивших различные травмы, были доставлены в Центральную городскую больницу Экибастуза.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Отметим, что с 20 часов 7 ноября в Павлодарской области ограничили движение всех видов транспорта по всем направлениям из-за непогоды, однако автобус вышел на трассу из очередного населенного пункта до этого ограничения.