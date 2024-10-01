Смотр-конкурс на лучшего методиста

В воинской части 6506 РгК «Оңтүстік» проходит I этап смотр-конкурса на лучшего методиста

Всего в рамках смотра-конкурса будут определены лучшие в 8 номинациях: «лучший методист – командир батальона (дивизиона)», «лучший методист – начальник штаба, заместитель командира батальона (дивизиона)», «лучший методист – заместитель командира батальона (дивизиона) по ВиСПР», «лучший методист – командир роты (батареи)», «лучший методист – заместитель командира роты по ВиСПР», «лучший методист – командир взвода», «лучший методист – сержант взвода – инструктор по боевой подготовке» и «лучший методист – командир отделения (расчета)».

Основной целью мероприятия является пропаганда передового опыта и поднятие имиджа офицеров ротного звена, а также дальнейшее совершенствование их профессионального мастерства по обучению и воспитанию личного состава.

Во время конкурса участники подвергнутся сдаче зачетов по государственно-правовой подготовке, общевоинским уставам, тактике служебно-боевому применению, а также выполнят нормативы по огневой и физической подготовке.

Определят победителей по номинациям будут члены комиссии отобранные из числа наиболее опытных офицеров управления бригады.

Подведут итоги смотра-конкурса в конце сентября, где лучшие из лучших будут награждены дипломами и призами правами командира воинской части 6506.

В дальнейшем они будут представлять бригаду во втором этапе конкурса, которая пройдет в октябре месяце текущего года в городе Алматы.