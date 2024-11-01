Смотреть на все с оптимизмом

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Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

Поклонник тибетской гимнастики Габдулхак Ахунжанов призывает к физической активности

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Имя основателя татарской школы искусств Габдулхака Ахунжанова семейчане связывают лишь с его творчеством. Но мало кто знает, что Габдулхак Габдуллович обливается водой по утрам и вечерам, а обязательным утренним ритуалом уже на протяжении многих лет для него стала тибетская гимнастика.

Вырос Габдулхак Ахунжанов в Семипалатинске, часто гос­тил у бабушки, которая жила в знаменитой Татарской слободе. Детство было активным – игры в футбол, поход на речку Семипалатинку всей гурьбой. Габдулхак был самым маленьким, поэтому часто ребята постарше шутя окунали мальчишку в воду прям с головой.

– В детстве я был слаб здоровь­ем, – рассказывает Габдулхак Ахунжанов. – Но вместе со сверст­никами играл, целыми днями бегал по острову Кирова, купался. Зимой же из снега мы сооружали ворота, играли в снежки. Я постоянно чем-то занимался, все время искал способ, как стать здоровее.

По словам собеседника, он перепробовал много разных способов закаливания, в том числе и самый знаменитый – обливание по системе Порфирия Иванова. На лютом морозе, конечно, сейчас не обливается, но все равно делает это ежедневно, причем дважды. В доме для этого есть специальная большая кастрюля, где в воде настаиваются различные травы. Травяной смеси нужно дать остыть до комнатной температуры, и можно обливаться.

Обязательным утренним ритуалом для Габдулхака Габдулловича стала также тибетская гимнастика. Как он сам признается, если не сделает, то весь день чувствует себя разбитым и дела идут не так.

Комплекс нужно делать в утреннее время. Кстати, сам Габдулхак Габдуллович просыпается раньше шести утра.

– Необходимо заниматься с приятными мыслями, настраи­ваясь на позитивную волну. Дыхание должно быть глубоким и медленным, важно следить за его частотой, – поясняет он. – После пробуж­дения нужно потереть ладони. Они становятся горячими. Своего рода диагностика – если ладони влажные, значит, в организме где-то происходит воспалительный процесс. А если ладошки сухие и горячие – все в порядке, – пояс­няет Габдулхак Ахунжанов.

Затем разогретые ладони нужно положить на закрытые глаза и слегка надавить. Самое главное правило выполнения: одна секунда – одно повторение. Такая терапия поможет расслабить глаза, зрение станет острее. Пос­ле глаз наш герой переходит к ушам. Сцепив пальцы в замок на затылке, ладони он кладет на уши и несильно надавливает на них. А вот следующее упражнение, пожалуй, понравится всем представительницам прекрасной половины человечества, так как служит оно для улучшения овала лица и повышения упругости кожи.

– Начинайте делать массаж лица от центра подбородка к мочкам, разгоняя кровь и лимфу. Задействуйте обе ладони. Почти невесомыми касаниями пройдитесь от одного виска к другому, массируя кожу, – советует Габдулхак Ахунжанов. – А затем переходим к макушке. Далее ладони после области головы опустятся к животу, а затем и к стопам. Каждое упражнение нужно выполнять по 30 раз. А после него надо выпить стакан воды. Так вы подготовите свой организм к новому дню.

В течение дня Габдулхак Габдуллович старается уделить время и двухчасовой прогулке по острову Бейбітшілік. Правда, получается не каждый день. Несмотря на свой солидный возраст, он продолжает преподавать вокал в татарской школе искусств Семея.

Несколько лет назад Габдулхак Габдуллович сильно заболел. И никакие средства как традиционной, так и нетрадиционной медицины ему не помогали. По совету знакомых решил обратиться к космоэнергетике, которая трактует любое заболевание как своего рода предупреждение для человека о том, что в его многомерном комплексе с телом и душой не все в порядке и необходимо восстановить с помощью определенных сил космоса, так называемых космических каналов, нарушенную гармонию. Помогло... С тех пор Габдулхак Габдуллович постоянно изучает этот метод.

По его признанию, укрепить здоровье помогает и работа в огороде.

7 октября Габдулхаку Габдулловичу исполнилось 73 года. Нашим читателям он советует быть физически активными, заниматься обязательно любимым делом и оптимистично смотреть на жизнь. Этому он учит и своих учеников.

#здоровье #гимнастика #ЗОЖ #Габдулхак Ахунжанов

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