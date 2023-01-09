Снег выпал в Египте

В мире
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Власти Каира ввели чрезвычайный режим в дорожных и коммунальных службах города.

Фото: lifeglobe.net

В некоторых районах провинции Шаркия, расположенной на северо-востоке Египта, сегодня, в ночь с воскресенья на понедельник, выпал снег, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Как пишет местная газета Ad Dustour, некоторое время назад дороги и крыши зданий в населенных пунктах Шаркии покрылись небольшим слоем мокрого снега. Газета публикует фотографии жителей города 10-го Рамадана, в котором почти все улицы и площади были на время "занесены" снегом, а шоссе покрылись ледяной коркой.

Власти Каира ввели чрезвычайный режим в дорожных и коммунальных службах города после прошедших проливных дождей.

По распоряжению губернатора Халеда Абдель Аля, все сотрудники системы ЖКХ круглосуточно находятся на своих рабочих местах, налажена непрерывная координация с метеорологическим управлением, на дежурство вышли аварийные бригады.

Многие улицы Каира перекрыты из-за скопления воды, временно закрыты тоннели, ограничено движение транспорта по мостам через реку Нил. Эти меры приняли после резкого снижения температуры воздуха в центральной и северной частях Египта и наступления мощного грозового фронта с побережья Средиземного моря.

Температура в ночные часы снижается как минимум на 10 градусов, что особенно тревожно при отсутствии центрального отопления в подавляющем большинстве жилых домов как в Каире, так и в городах египетских провинций.

По прогнозам синоптиков, холодная и дождливая для страны погода продержится еще несколько дней.

 

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