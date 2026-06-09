Число жертв землетрясения на юге Филиппин возросло до 37

В мире
Айман Аманжолова
корреспондент

По данным Управления гражданской обороны страны, еще 456 человек получили ранения

Фото: trtrussian.com

Число погибших в результате землетрясения магнитудой 7,8 на юге Филиппин возросло до 37. Об этом сообщил телеканал GMA News, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

По данным Управления гражданской обороны, в общей сложности 456 человек получили ранения, еще 4 числятся пропавшими без вести.

Местные власти указывают, что на острове Минданао повреждены около 1,9 тыс. зданий, в том числе школы, больницы и жилые дома, из которых около 1,5 тыс. были полностью разрушены стихией.

Международный аэропорт города Хенераль-Сантос получил повреждения, что привело к отмене рейсов. Управление гражданской авиации Филиппин разрешило военным, правительственным и гуманитарным самолетам использовать воздушную гавань для ликвидации последствий подземных толчков.

В городе Хенераль-Сантос было объявлено чрезвычайное положение.

 

#землетрясение #жертвы #Филиппины

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