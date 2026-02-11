Сноубордист из Австралии сломал шею на Олимпиаде - 2026

Олимпиада
141
Айман Аманжолова
корреспондент

Австралийский сноубордист Кэмерон Болтон получил серьёзную травму во время тренировки на Олимпийских играх-2026 в Италии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

©depositphotos.com

35-летний Болтон получил травму во время занятий по сноуборд-кроссу в понедельник, 10 февраля, но почувствовал сильную боль лишь на следующий день.

В результате его на вертолёте доставили в больницу для обследований, а рентген показал два перелома шейного отдела позвоночника.

Таким образом, Болтон выбыл из соревнований. Сообщается, что австралиец находится в хорошем настроении, несмотря на тяжёлую травму.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград.

#олимпиада #травма #сноуборд

