Сноубордист из Австралии сломал шею на Олимпиаде - 2026
Австралийский сноубордист Кэмерон Болтон получил серьёзную травму во время тренировки на Олимпийских играх-2026 в Италии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz
35-летний Болтон получил травму во время занятий по сноуборд-кроссу в понедельник, 10 февраля, но почувствовал сильную боль лишь на следующий день.
В результате его на вертолёте доставили в больницу для обследований, а рентген показал два перелома шейного отдела позвоночника.
Таким образом, Болтон выбыл из соревнований. Сообщается, что австралиец находится в хорошем настроении, несмотря на тяжёлую травму.
Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград.