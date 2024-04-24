Содержание металлов в горных реках Рудного Алтая превысило нормативы в 83 тыс. раз

Источником загрязнения речных вод стал один из ликвидированных рудников. Речь идет о Юбилейно-Снегирихинском руднике в Глубоковском районе Восточного Казахстана. Его отработкой на протяжении 15 лет занималось ТОО «Востокцветмет».

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Мощность производства – 600 тыс. тонн руды в год. В 2017 году в связи с тем, что запасы месторож­дения были исчерпаны, компания заявила о ликвидации предприятия.

Как сообщили в прокуратуре Восточно-Казахстанской области, в ходе экологического мониторинга, осуществляемого Казгидрометом, было выявлено высокое содержание металлов в местных речках Карагужихе и Малой Карагужихе. Причиной стал самопроизвольный излив рудничных вод из законсервированной шахты.

Лабораторные исследования, проведенные областным департаментом экологии, показали превышение предельно допустимого содержания по металлам и другим вещест­вам до 83 тыс. раз! Собственно, в реки стекали концентрированные химические растворы.

«Прокуратура совмест­но с уполномоченными госорганами, независимыми экспертами и ТОО «Востокцветмет» провела комиссионное обследование рудника, – сообщили в надзорном органе. – Были обнаружены многочисленные места самоизлива, стекающие в ручей, который проходит через территорию бывшего рудника и впадает в реку Малая Карагужиха».

Малая Карагужиха – приток Карагужихи, которая, в свою очередь, впадает в Убу – приток Иртыша.

Кроме того, комиссия пришла к выводу, что компания не выполнила надлежащим образом рекультивацию рудника. В связи с выявленными нарушения­ми специализированная природоохранная прокуратура Восточного Казахстана обратилась в специализированный межрайонный экономический суд Астаны с требованием о признании акта ликвидации рудника незаконным.

Как сообщили в надзорном органе, в апреле суд иск удовлетворил.

«Как только судебный акт вступит в законную силу, будет решен вопрос об ответственности предприятия», – пояснили прокуроры.

Вместе с тем в ТОО «Востокцветмет» отметили, что проект ликвидации месторождения в свое время прошел все необходимые согласования и экспертизы. Специальная госкомиссия оформила акт о ликвидации «Снегирихи», контрактная территория была возвращена государству.