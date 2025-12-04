В основу новой постановки Государственного академического русского театра драмы им. М. Горького и инклюзивного театра «Қанаттылар», созданной по пьесе Уильяма Гибсона на основе романа Хелен Келлер, легла реальная история слепоглухой девочки, обретающей дар речи и понимания мира благодаря самоотверженной учительнице Энн Салливан.

Режиссер Гульназ Балпеисова создает на сцене уникальный мир, который понятен каждому и служит мощным инструментом для исследования глубоких эмоций и установления контакта с аудиторией. С самого начала зрители погружаются в мир, где границы между обычными и особенными людьми стираются, уступая место безусловному принятию и глубочайшему сочувствию. Автобиографическая история Хелен Келлер становится метафорой возможностей, которые открываются перед каждым, кто не опускает руки в борьбе за свое место под солнцем.

Сценография, созданная режиссером в тандеме с художником Канатом Максутовым, очень лаконична, но выразительна. Минималистичные декорации не отвлекают внимание от главного – человеческих взаимоотношений, выражающих внутреннюю боль героев и их душевные конфликты. Благодаря мастерству художника по свету Нарека Туманяна, свет и тень создают нужную атмосферу, выделяют ключевые моменты и усиливают эмоциональное воздействие на зрителей.

– Новая постановка стала для меня не только профессиональным вызовом, но и глубоким личным опытом, а работа с актерами старейшего столичного театра – открытием новых горизонтов творчества. Это не просто спектакль, а социальный проект, который напоминает нам, что любовь и терпение способны строить мосты, соединять разные миры и преодолевать любые барьеры, – говорит Гульназ Балпеисова.

Музыкальное сопровождение, созданное при участии Асель Красниковой, служит мощным инструментом погружения в мир Хелен. Звуковая палитра, варьирующаяся от умиротворяющих до полных отчаяния интонаций, позволяет прочувствовать боль, страх и радость, передавая внут­реннее состояние героини.

Одна из исполнительниц роли Хелен Келлер – актриса Государст­венного академического русского театра драмы им. М. Горького Айжулдыз Баг­ланова привнесла в образ нотки особенной хрупкости и внут­ренней силы. Она передала всю палит­ру чувств, позволив зрителям прожить этот невероятный путь преображения вместе с героиней.

Актриса инклюзивного театра «Қанаттылар» Гульнара Есентае­ва также поразила зрителей своей искренностью и глубиной переживаний. Ее плас­тика, движения, мимика – все говорит громче слов.

По словам исполнительницы роли матери девочки – актрисы Ульяны Апрельской, тема воспитания детей с ограниченными возможностями и роли семьи час­то обсуждается в контексте идеи о том, что вера и любовь могут изменить внешний и внутренний мир особенного человека. Хелен Келлер достигла выдающихся успехов как первый слепоглухой человек, получивший высшее образование, всемирно известный автор книг, влиятельный политический и социальный активист.

Такие вдохновляющие истории напоминают всем, что чудеса происходят не только в сказках, но и в реальной жизни.

– Родителями не рождаются, ими становятся – эта истина подтверждается ежедневным опытом проб и ошибок. Все мы хотим быть идеальными отцами и матерями, но неизбежно сталкиваемся с вопросом: как найти золотую середину между свободой и ограничениями, добротой и дисциплиной? Сегодня много говорят о свободном воспитании и недопустимости навязывания чего-либо ребенку. Однако отсутствие всяких рамок приводит к хаосу. Неуправляемое существо начинает обретать форму только с появлением системы. Важно понимать, что система – это не синоним жестокости. Если она пронизана любовью, нежностью и заботой, то становится опорой. Для меня очевидно, что воспитание и развитие ребенка нельзя пускать на самотек. Дети – как хрупкие растения, требующие постоянного ухода, света и теп­ла, – говорит актриса.

В роли Энн Салливан актриса Полина Харламова воплощает характер сильной духом и целеустремленной, амбициозной девушки, чья судьба неразрывно связана с помощью окружающим людям.

– Мы стремились создать постановку, которая бы донесла простую мысль: люди с особенностями – это не аномалия. Это ценнейший опыт – погрузиться в мир, который знаком и понятен далеко не всем. Войти в роль мне помогли сразу несколько факторов: мой опыт воспитания сыновей, актерская и педагогическая деятельность, а также поддержка мужа – актера Данила Хомко. Он помогал мне работать с текстом и давал ценные советы. Я была полностью поглощена процессом, на время забыв обо всем повседневном, – рассказывает Полина Харламова.

Также она отметила, что актерское существование в этой пьесе отличается высокой интенсивностью. А сама пьеса излучает свет, оптимизм и дарит надежду.

– Как правило, родители окружают любовью детей, столкнувшихся с болезнью. Если ребенок неполноценен, мы испытываем глубокую жалость и хотим отдать ему все без остатка. Напряжение в пьесе возникает с самой первой сцены, когда девочка внезапно заболевает, теряя зрение и слух. Крик матери передает невыносимую боль тех, кто пережил болезнь своего ребенка. Финал спектакля особенно трогателен: учительница сообщает, что ей удалось достучаться до сознания Хелен. До этого момента девочка воспринимала мир исключительно в черно-белом цвете. Теперь же сцена наполнена яркими желтыми цветами, символизирующими оживление ее мира, – добавляет Ульяна Апрельская.

В постановке также заняты актеры Олег Смирнов, Диас Кожантаев, Саги Саржан, Екатерина Матасова, Асель Красникова, Евгений Карачаров, Анастасия Понеделкова и Индира Майлыбаева.

Премьерные показы спектак­ля ознаменовали собой первый опыт сотрудничества с представителями инклюзивного театра, где задействованы артисты с нарушениями слуха, речи и опорно-двигательного аппарата. Это смелый шаг, который расширяет привычные рамки театрального искусства и открывает новые возможности диалога с публикой.