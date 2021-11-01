Сохранить и приумножить

...Уроженец Енбекшильдерского района Серик Аяганов с малых лет шел к своей мечте стать врачом. Каж­дое лето в его аул к родным приезжал хирург Сейфулла Садыков, которого односельчане неизменно встречали с большим почетом и уважением. Неравнодушный, всегда готовый прийти на помощь, он произвел большое впечатление и на мальчика. Позже, познакомившись с хирургами районной больницы Толеуханом Тайгариным и Майкошем Нуртазиным, слава о которых гремела на всю округу, юноша окончательно убедился, что медицина – его призвание.

Затем последовали годы успешной учебы в Карагандинском мед­институте и интернатура, по окончании которой Серик вернулся по распределению в родную Кокчетавскую область. Молодого специалис­та направили во вновь организованный Ленинский район. Целых 3 года он был единственным врачом-хирургом на весь регион.

В период с 1981 по 1987 год Серик Акпенович трудился главврачом Ленинской районной больницы, где совмещал работу хирурга и обязанности врача-организатора. Тогда, собственно, и проявились в полной мере его способности хорошего руководителя и управленца – стратегический подход к планированию и умение осуществлять задуманное.

Серику Аяганову было 35, когда его назначили главным хирургом Кокчетавского облздравотдела. На протяжении 5 лет на этом пос­ту ему приходилось решать многие сложные организационные вопросы, в том числе касающиеся авиахирургии, внедрения научных достижений.

В 90-е годы прошлого столетия Серик Акпенович вошел зрелым, состоявшимся мужчиной, признанным специалистом своего дела.

В марте 1992 года, когда Аяганова назначили главным врачом Кокшетауской областной больницы, по его словам, еще была относительная стабильность – врачи работали слаженно, зарплата выдавалась вовремя, материально-техническая база медучреждений была достаточно неплохой. Однако уже спустя год начались трудности, вызванные непростым этапом становления молодого государства, когда остро встали вопросы социальной защищенности населения, а сфера здравоохранения испытывала проблемы из-за дефицита финансирования.

– Лихолетье девяностых многим запомнилось задержками заработной платы, что не миновало и нас, медиков. Порой заработанных денег мы не видели по восемь месяцев. Были серьезные проблемы с финансированием больницы, обеспечением лекарственными препаратами, приобретением медицинского оборудования. Благо, что еще некоторая материальная база сохранилась с советских времен. Начался отток кадров, миграция медицинских специалистов как высшего, так и среднего звена. Многие уходили в бизнес, торговали на рынке. Стало остро не хватать профильных специалистов – кардиологов, анестезиологов, нейрохирургов, – вспоминает Серик Акпенович.

Несмотря на это главврач старался всеми способами сохранить коллектив, в котором тогда насчитывалось порядка 700 человек. Больницу на 650 коек, в которой функционировали 30 отделений (18 клинических, где лежат больные, 12 – параклинических) нужно было как-то поддерживать. Безус­ловно, облбольница как стратегический объект не оставалась без внимания властей, большую поддержку оказал тогда заместитель главы областной администрации Болат Жанадилов. Частично больные помогали выходить из ситуации, приобретали лекарства, отдельные бреши медучреждение вынуждено было закрывать само. Сотрудников стали снабжать товарами первой необходимости, продуктами, которые они за неимением наличности обменивали по бартеру.

Общеизвестно, в стрессовых ситуациях человек мобилизуется. Несмотря на видимые сложности, в больнице царил здоровый микроклимат, медики старались поддержать друг друга добрым словом, не обделяли простым человеческим вниманием и пациентов. Случались и курьезы.

– Как-то в мое дежурство, поздним вечером, привезли заключенного, жаловавшегося на боли в животе. Ему провели необходимое обследование, сделали рентген, выявивший наличие инородных тел в желудке. Мы вытащили у него тогда порядка полутора килограммов мелких гвоздей (!). Пос­ле операции больной еще где-то неделю пробыл в больнице. Прошел месяц, и вот как-то вечером в очередное мое дежурство вновь привозят этого «зека», причем опять с такими же симптомами. Конечно, операцию ему тут же сделали, гвозди вынули, проделали необходимые манипуляции. Когда больной очнулся, я сказал ему: «Слушай, больше никакого железа», – смеется собеседник...

Ситуация начала стабилизироваться в 1995 году. Тогда областная медицина, можно сказать, получила мощный импульс развития. В больнице установили первый компьютерный томограф. Это был настоящий прорыв в диагностике и большое достижение для региона. Стоит отметить, стараниями главного врача оснащение медицинского учреждения осуществлялось на постоянной основе.

В том же 1995 году при облбольнице ввели в эксплуатацию консультативную поликлинику на 150 посещений в смену, прием по 25 видам направлений вели кардиологи, невропатологи, хирурги и нейрохирурги, травматологи, ЛОР-врачи и многие другие специа­листы. Тут же были развернуты отделения функциональной диаг­ностики, клиника биохимической лаборатории с современным оборудованием, рентген-служба, эндоскопическое отделение. Все это позволило медицинскому комп­лексу оказывать платные услуги, давая ему возможность оставаться на плаву.

– Позднее мы с Андраником Акопяном, заведующим хирургическим отделением, познакомились на симпозиуме в Санкт-Петербурге с местными докторами, наладили контакты и при их поддержке освоили и внедрили в нашей больнице лапароскопию. Это было самое настоящее ноу-хау – один из самых современных методов лечения на тот момент. В течение последующих 5 лет данным способом мы прооперировали свыше 500 больных, – рассказывает доктор.

По материалам исследований в этой области в 1999 году он защитил в Санкт-Петербурге кандидатскую диссертацию на тему «Лапароскопическое вмешательство у ранее оперированных больных». К слову, сегодня в областной больнице порядка 90% операций осуществляются при помощи малоинвазивной хирургии, традицион­ные методы ввиду их высокой травматичности стараются применять все реже.

В начале нулевых сфера здравоохранения, в том числе областная больница, начала получать регулярное бюджетное финансирование, благодаря чему стало возможным погашение долгов по зарплате, пенсионным отчислениям. Было налажено стабильное обеспечение лекарственными препаратами, приобретение современного оборудования.

В 2002 году в Кокшетау открыли Центр микрохирургии глаза. Новый медицинский объект посетил Первый Президент страны Нурсултан Назарбаев, давший высокую оценку его деятельности. Клинику оснас­тили новейшим оборудованием, специалистов готовили в Праге, чья квалификация впоследствии позволила освоить современные методы лечения.

– В 2005 году нам удалось реализовать еще одно достижение – установку ангиографического оборудования. Отныне мы стали обследовать больных с сердечно-сосудистыми патологиями, делали им коронаро-ангиографические исследования сосудов головного мозга. Это было новое слово в диагностике данной категории больных, определенная часть которых в последующем нуждалась в реабилитации. И в 2009 году мы построили реабилитационный центр, который позднее, в связи с принятием специальной программы по дальнейшему развитию кардиохирургической помощи в Казахстане, был переформирован в кардиоцентр, – продолжает ­рассказ Серик Акпенович.

В том же 2005 году Аяганова избирают сенатором, и в бытность его на этом посту удалось решить немало важных для региона задач. Именно тогда в областной больнице появился первый магнитно-резонансный томограф, а в районные медучреждения завезли лапароскопическое оборудование.

Серик Аяганов был руководителем группы по разработке Кодекса об охране здоровья и системе здравоохранения, принятого в 2009 году. Была проделана огромная работа, в том числе в вопросах укрепления материально-технической базы ПМСП, статуса район­ных больниц, поликлинических учреждений, закупа медицинского оборудования и многое другое.

В 2011 году по окончании срока депутатских полномочий Серик Аяганов вернулся на должность главного врача Акмолинской областной больницы. При его непосредственном участии вновь решаются вопросы оснащенности медучреждения: приобретен второй компьютерный томограф, новое лабораторное оборудование для функциональной диагностики, современная рентгеноаппаратура.

Будучи главврачом, помимо своих основных административных обязанностей, Аяганов неизменно продолжал оперировать, выходить на ночные дежурства и одновременно решать массу организацион­ных вопросов. Дорогу молодым он уступил, когда трудовой стаж достиг почти полувековой отметки. В его личной копилке достижений – свыше 5 тыс. операций. Из-под крыла Аяганова вышли известные в области врачи – Сергей Дериглер, Антон Жук, заведую­щий отделением хирургии Аскар Рашитов. По стопам отца пошел один из сыновей – врач-нейрохирург Ерлан Аяганов, ныне главный врач Кокшетауской многопрофильной больницы. Врачебную стезю избрали и внуки, студенты медицинских вузов.

Серик Аяганов награжден орденами «Құрмет» и «Парасат», почетным знаком «Отличник здравоохранения», медалями, учреж­денными в честь независимости страны. Он по праву является почетным гражданином города Кокшетау. Доктор продолжает трудиться и по сей день. Он возглавляет кафедру общей хирургии, недавно открывшуюся при Кокшетауском университете им. Ш. Уалиханова.

– За 30 лет в сфере здравоохранения, в том числе региональной медицине, произошли колоссальные изменения. Это заметно по тому, какими темпами сегодня вводятся в эксплуатацию новые, оснащенные современным оборудованием медицинские учреждения. Естественно, это способствует повышению эффективности ранней диагностики и лечения пациентов, – говорит доктор.

За последние годы введено более 50 новых объектов здравоохранения. В результате улучшения социально-экономической ситуации и реализации реформ в области здравоохранения на 30% увеличилась рождаемость населения области, смертность уменьшилась более чем на 7%. Более чем в два раза снизился дефицит врачебных кадров, ежегодно из бюджета выделяются гранты на обучение их в резидентуре, в высших учебных заведениях страны. Для молодых врачей, прибывающих в наш регион, предусмотрены подъемные. В рамках ОСМС наши граждане получили возможность обследоваться на дорогостоящем оборудовании. Казахстанцы обеспечены своевременной медицинской помощью и доступом к расширенному и улучшенному по составу перечню лекарственных средств.

– Наша общая задача – не только сохранить, но и приумножить фундаментальные достижения республики. Качественные услуги здравоохранения не только помогают формировать здоровое общество, но и укрепляют человеческий капитал, в целом экономикиу страны, – подчеркнул Серик Акпенович.