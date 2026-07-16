ЦИК зарегистрировала партийный список ОСДП

Сегодня под председательством Нурлана Абдирова прошло четвертое заседание Центральной избирательной комиссии РК в рамках избирательной кампании по выборам депутатов Курултая, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В соответствии с повесткой дня был рассмотрен вопрос о регистрации партийного списка республиканского общественного объединения «Общенациональная социал-демократическая партия» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенных на 23 августа 2026 года.

Открывая заседание, председатель ЦИК Нурлан Абдиров отметил, что Центральная избирательная комиссия допустила к участию в выборах депутатов Курултая 7 политических партий. Также он напомнил о том, что 9 июля текущего года в ЦИК были переданы документы Общенациональной социал-демократической партии о выдвижении партийного списка. В соответствии с избирательным законодательством Центральной избирательной комиссией были проведены процедуры по определению соответствия кандидатов требованиям, предъявляемым Конституцией и Конституционным законом о выборах.

Выступая с докладом по вопросу повестки дня, член ЦИК Михаил Бортник подчеркнул, что согласно статье 89 Конституционного закона о выборах к регистрации допускается только один список от одной политической партии. При этом в партийном списке количество представителей трех категорий: женщин, молодежи и лиц с инвалидностью в совокупности должно составлять не менее 30%.

«В партийном списке Общенациональной социал-демократической партии состоит 33 человека, из них 14 кандидатов - женщины, молодежь и лица с инвалидностью, что составляет в совокупности более 30%. Установленная квота соблюдена. Центральной избирательной комиссией совместно с уполномоченными государственными органами осуществлена проверка кандидатов. По результатам проведенной работы все лица, включенные в партийный список, признаны соответствующими требованиям Конституции и Конституционного закона о выборах», - отметил Михаил Бортник.

Член ЦИК также напомнил участникам заседания о том, что Общенациональная социал-демократическая партия получила более 5% голосов избирателей на выборах депутатов Мажилиса Парламента, прошедших 19 марта 2023 года. В связи с этим, согласно закону, избирательный взнос ею не уплачивается.

Таким образом, после подписания членами ЦИК соответствующих протоколов было принято постановление о регистрации партийного списка Общенациональной социал-демократической партии на выборах депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенных на 23 августа 2026 года. Зарегистрированные кандидаты получили соответствующие удостоверения.

По итогам заседания руководство партии в ходе традиционного брифинга ответили на вопросы представителей средств массовой информации.