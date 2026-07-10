Казахстанцы позитивно оценивают качество своей жизни – результаты соцопроса

Общественное мнение

В опросе методом личного интервью («face-to-face») приняли участие 8 000 жителей всех регионов Казахстана, а также Астаны, Алматы и Шымкента старше 18 лет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КИСИ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Компания DATAmetrics опубликовала социологические данные, характеризующие социальное самочувствие населения: оценки собственной жизни, изменения материального положения семьи и ожидания относительно будущего.

Эти данные выявлены в результате социологического исследования, проведенного с 13 июня по 2 июля 2026 года по заказу Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК.

В опросе методом личного интервью («face-to-face») приняли участие 8 000 жителей всех регионов Казахстана, а также Астаны, Алматы и Шымкента старше 18 лет.

Социальное самочувствие населения складывается из того, как люди оценивают свою жизнь, материальное положение и ожидания относительно будущего. Результаты исследования показывают, что по всем этим показателям в общественном мнении преобладают положительные оценки.

Наиболее благоприятные оценки получены по показателю удовлетворенности жизнью. Полностью удовлетворены своей жизнью 63,3% участников исследования, еще 31,9% сообщили, что скорее удовлетворены. Таким образом, положительную оценку своей жизни дают 95,2% респондентов. Скорее не удовлетворены своей жизнью 3,4%, совсем не удовлетворены – 1,1%.

Позитивные оценки собственной жизненной ситуации находят отражение и в восприятии материального положения семьи. Более двух третей участников исследования (67,6%) сообщили, что за последний год материальное положение их семьи улучшилось. Из них 29,8% считают, что оно определенно улучшилось, еще 37,8% отмечают скорее положительные изменения.

О том, что материальное положение семьи не изменилось, сообщили 25,5% респондентов. Еще 6,6% считают, что оно ухудшилось.

Оценки настоящего во многом определяют ожидания людей относительно будущего. Исследование показывает, что большинство участников опроса с оптимизмом оценивают перспективы своей семьи. Почти восемь из десяти респондентов (78,6%) полагают, что через год будут жить лучше, чем сегодня. Из них 45,0% ожидают значительного улучшения своего положения, еще 33,6% рассчитывают на некоторое улучшение.

Еще 15,9% считают, что уровень жизни их семьи останется без изменений. Ухудшения своего положения ожидают 3,4% участников исследования.

В целом, результаты исследования показывают преобладание позитивных оценок по основным показателям социального самочувствия. Большинство участников опроса удовлетворены своей жизнью, положительно оценивают изменения материального положения своей семьи и рассчитывают на улучшение своего положения в ближайший год.
 
Выборка является репрезентативной по основным социально-демографическим параметрам генеральной совокупности Республики Казахстан, включая тип населенного пункта (город/село), пол и возраст. Статистическая погрешность выборки при доверительной вероятности 95% не превышает ±1,1%.

#Казахстан #опрос #КИСИ

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