Марафон казахского кино

В разные годы отечественным кинематографистам вручались разные премии – «Кулагер» Союза кинематографистов Казахстана, «Тулпар» – Национальной академии кинематографических искусств, МКФ «Евразия» в секции «Национальное кино», но самой стабильной оказалась премия «Выбор критиков», учрежденная Ассоциацией кинокритиков Казахстана. В этом году ее вручали десятый раз. Президент ассоциации киновед Гульнара Абикеева считает, что ее ежегодное вручение лучшим из лучших – это возможность высветить не только те картины, которые зритель хорошо знает, так как они прошли в прокате, но также арт-хаусное кино Казахстана, которое, увы, он почти не видит, но по нему судят о нашей стране на международных кинофестивалях.

– Поэтому у нас два главных приза: «Лучший фильм-драма» – это приз фестивальному кино и «Лучший жанровый фильм» – коммерческому, – говорит киновед. – Лучшим арт-хаусным фильмом 2025 года стала работа женщины-режиссера Заки Абдрахмановой «Папа умер в субботу», а лучшим коммерческим – Qaitadan, дебютная картина Думана Еркинбека. К сожалению, Зака Абдрахманова на церемонию не приехала, она сейчас работает в Москве. Призы фильму – кроме победы в номинации «Лучший фильм», ее работу наградили также за лучший сценарий – были вручены исполнительнице главной роли Лауре Турсункановой.

– Зато съемочная группа фильма Qaitadan вышла на сцену чуть ли не в полном составе и одетая с иголочки. Ощущение, будто они знали, что получат главный приз.

– Не думаю, что они знали. Мы стараемся держать имена победителей в секрете, но эти молодые веселые ребята только что получили Гран-при Бишкекского кинофестиваля, поэтому, видимо, была какая-то уверенность и в «Выборе критиков». Это в самом деле был очень яркий дебют. Думан Еркинбек, можно сказать, снял первый в Казах­стане фильм-катастрофу о том, как парень видит во сне сель и предупреждает об этом жителей всего поселка. Поэтому этот же фильм победил в номинации «Лучший дебют». Кто-то наверняка скажет, а не слишком ли много для одного фильма? Но я хотела бы дать призы еще большему количеству фильмов. Например, в этой номинации картине дебютантки Жаннат Алшановой за фильм «Победителей видно на старте», чья мировая премьера прошла в Локарно (Швейцария). Она сама вышла на международную копродукцию и привлекла к съемкам фильма не только инвестиции, но и французского оператора Каролин Шампетье, финского композитора Эмиля Сана. Но в ассоциации – 26 кинокритиков, собрать всех вмес­те довольно сложно, поэтому мы составляем сначала лонг-лист, потом шорт-лист и голосуем через такой инструмент, как гугл-голосование, который и выдает конечный результат. Нам никто не подает заявки на премию. Это означает, что сначала мы подсчитываем, сколько полнометражных игровых фильмов было снято за прошедший год: те, что вышли в прокат, и те, которые были показаны на кинофестивалях. У нас такой принцип: если картина снята и имела хотя бы один публичный показ, то мы ее считаем. Кстати говоря, таким объективным подсчетом в Казахстане занимаемся только мы. Государственный центр поддержки национального кино (ГЦПНК) считает только те фильмы, которые получили государственную поддержку. Организация, которая выдает прокатные удостоверения, – только прокатные картины и так далее. У нас, конечно, тоже возможны ошибки, но только в параметрах погрешности.

– Этот год для Ассоциации кинокритиков юбилейный – вы десятый раз вручаете свои премии. А сколько за эти годы в Казахстане снято фильмов?

– Десять лет назад, в 2016-м, всего 29 фильмов, в 2018-м был резкий подъем – 52 фильма. Он продолжался бы и дальше, если бы не пандемия, когда кино было невозможно снимать и кинотеатры были закрыты: падение было до 15–17 фильмов в год. Потом вновь был резкий подъем. В 2024 году снято 100 фильмов, в 2025 году – поменьше, но в 2026-м, думаю, вновь будет под сотню. Мы смело можем утверждать, что казахское кино занимает сегодня лидирующие позиции по всему СНГ. И это не только по количеству фильмов – в Узбекистане их давно снимается больше ста. Я бы назвала три параметра, способствовавшие этому. Первый – количество, второй – участие в международных кинофестивалях, каждый год порядка десяти казахских фильмов циркулируют по ним, а это – показатель качества. И третий параметр – это кино смотрит наш зритель. Кассовые сборы казахских фильмов превысили 50 процентов от общей кассы. Такие показатели есть только во Франции, не говоря об Америке и Индии.

– То есть вы считаете, что казахское кино сегодня на подъеме?

– Это не я считаю, это статистика и аналитика, которая имеет место быть в публикуемых нами статьях, книгах, обзорах на веб-порталах. Двадцать шесть человек – лучших специа­листов в сфере кино, которых объединяет наша Ассоциация кинокритиков, – это интеллектуальная сила, к которой прислушиваются.

Напомню: в ассоциации имеется два крыла – журналистское и академическое. Первые – это журналисты Галия Байжанова, Гульажар Машрапова, Дмитрий Мостовой, Ораз Керейбаев, Мади Мамбетов, Карим Кадырбаев, Жанкелди Омиралиев, чьи тексты публикуются на сайтах и в журналах. Академическое крыло – Инна Смаилова, Баубек Ногербек, Назира Мукушева, Асия Бакдаулет, Джамиля Сатыбалдиева и другие киноведы, которые публи­куются в научных журналах и преподают в вузах.

– На портале Kinomaniz.kz, где вы очень часто публикуете свои рецензии, практически нет отрицательных. Все кино, которое снимается в Казахстане, хорошее?

– Видимо, это происходит от того, что в начале своей карьеры я работала в сценарно-редакционной коллегии киностудии «Казахфильм» под руководством Мурата Ауэзова. Он нас научил с уважением относиться к тем, кто снимает фильмы. Поэтому как можно было не отметить, к примеру, сильную социальную драму «Игроманка» Алдияра Байракимова? Кстати говоря, наш призер, победительница в номинации «Лучшая женская роль» Гузель Жан, сыгравшая главную роль в картине, специально прилетела из Германии на церемонию награждения. Шесть призов получил фильм «Ауру» Айторе Жолдаскали, так как это была действительно высокопрофессиональная работа. За замечательный фильм «Болмаған балалық шақ» режиссер Айдын Сахаман получил приз «За лучшую режиссуру». Все это говорит только об одном – о высоком уровне современного казахского кино.

Победители «Выбора критиков-2026» в номинациях: «Лучший фильм-драма» – «Папа умер в субботу»; «Лучший жанровый фильм» – Qaitadan; «Лучший режиссер» – Айдын Сахаман, фильм «Болмаған балалық шақ»; «Лучший сценарий» – Зака Абдрахманова, фильм «Папа умер в субботу»; «Лучшая операторская работа» – Багдат Аргинов, фильм «Ауру»; «Лучший художник-постановщик» – Олжас Альменов, фильм «Ауру»; «Лучшая женская роль» – Гузель Жан, фильм «Игроманка»; «Лучшая мужская роль» – Ерлан Толеу­тай, фильм «Әбіл»; «Лучшая женская роль второго плана» – Аида Курмангалиева, фильм «Ауру»; «Лучшая мужская роль второго плана» – Азамат Сатыбал­ды, «Бақыт құшағында»; «Лучший актерский состав» – фильм «Ауру»; «Лучший дебют» – Думан Еркимбек, фильм Qaitadan; «Лучшая музыка» – Султанали Коныратбай, фильм «Ауру»; «Лучшая песня» – музыкальная группа Qonyratbay Fam с саундтреком A-U-R-U, фильм «Ауру». Также был вручен специальный приз за лучший документальный фильм. Он достался картине «Мы здесь живем» (режиссер Жанна Курмашева, продюсер Бану Рамазанова).