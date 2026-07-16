Информационное сообщение

Общие условия ТОО «Қазақ газеттері» о публикации на сайтах Egemen.kz, Kazpravda.kz и Kazgazeta.kz агитационных материалов политических партий, выдвинувших партийные списки кандидатов в депутаты Курултая Республики Казахстан

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

ТОО «Қазақ газеттері» (далее — Товарищество) — собственник сайтов Egemen.kz, Kazpravda.kz и Kazgazeta.kz (далее — Сайт), в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан от 28 сентября 1995 г. «О выборах в Республике Казахстан», а также Правилами осуществления предвыборной агитации через СМИ, онлайн-платформы и информационного обеспечения выборов, утвержденных постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан от 25 июня 2007 года №90/178 ИНФОРМИРУЕТ политические партии, выдвинувшие партийные списки кандидатов в депутаты Курултая Республики Казахстан на выборы 23 августа 2026 г., назначенные Указом Президента Республики Казахстан № 1338 от 1 июля 2026 г. «О назначении выборов в Курултай Республики Казахстан» (далее – Политические партии) о размере оплаты, условиях и порядке публикаций на Сайте для размещения материалов предвыборной агитации (далее — Агитационные материалы).

Предвыборная агитация политических партий, выдвинувших партийные списки, начинается (с момента окончания срока регистрации) после 18.00 часов 23 июля 2026 года и заканчивается в 00.00 часов 22 августа 2026 года, таким образом, размещение агитационных материалов на Сайте осуществляется после 18.00 часов 23 июля 2026 года до 00.00 часов 22 августа 2026 года.

Публикация на Сайте агитационных материалов осуществляется на основании заключенного между Товариществом и уполномоченным (доверенным) лицом политической партии, выдвинувшей партийный список, письменного договора о публикации для размещения агитационных материалов (далее – Договор). Подписание уполномоченным (доверенным) лицом политической партии Договора с Товариществом является согласием уполномоченного (доверенного) лица политической партии на принятие от Товарищества услуг, связанных с проведением предвыборной агитации.

Для публикации, уполномоченное (доверенное) лицо Политической партии, выдвинувшей партийный список, предоставляет Товариществу письменное заявление на имя руководителя Товарищества с указанием следующей информации:

1) дата и время подачи письменного заявления о публикации агитационных материалов. Заявление регистрируется в журнале регистрации письменных заявлений политических партий в порядке очередности путем присвоения каждому письменному заявлению порядкового номера и даты его поступления;

2) Ф. И. О. уполномоченного (доверенного) лица политической партии, подающего письменное заявление;

3) документ, подтверждающий полномочия лица на подачу письменного заявления (доверенность, удостоверение личности/паспорт, регистрационное удостоверение уполномоченного (доверенного) лица);

4) копию решения Центральной избирательной комиссии о регистрации политической партии;

5) указание планируемого объема занимаемой площади агитационными материалами, количество размещений, объем, график размещений (медиаплан) с указанием предполагаемых дат размещения, наименование Сайта. На основании данных предложений Товарищество разрабатывает график (медиаплан) публикаций с учетом технических возможностей, являющийся приложением к Договору;

6) расшифровка текста агитационного материала на бумажном носителе с подписью уполномоченного (доверенного) лица политической партии на каждом представленном листе и электронном носителе;

7) подпись уполномоченного (доверенного) лица, подавшего письменное заявление.

К письменному заявлению прилагаются копии документов, на которые в нем сделана ссылка.

Одновременно с агитационными материалами должны представляться письменные разрешения лиц, чьи изображения использованы в агитационных материалах, а в случае их смерти — письменные разрешения наследников. В случае использования изображения несовершеннолетних детей, письменные разрешения от родителей/опекунов/попечителей.

Очередность размещения агитационных материалов устанавливается Товариществом в порядке поступления письменных заявлений.

Агитационные материалы предоставляются Товариществу в виде баннеров и/или статей.

Агитационные материалы предоставляются Товариществу посредством почты на электронные адреса: egemen_adv@mail.ru. reklama@kazpravda.kz., и/или на электронном носителе нарочно по адресу: город Астана, ул. газеты Егемен Қазақстан, 5/13, 6 этаж, 36 каб, не позднее, чем за 1 (один) календарный день (в течение рабочего времени с 9:00 до 18:00 часов) до даты размещения, в формате: word — для статей, jpeg — для фотографий, TIFF/PSD — для баннера, mpeg 4 — для видео.

Предоставленные агитационные материалы могут быть доработаны Товариществом по соответствующей заявке Политической партий (работа веб-журналиста, дизайнера) с доплатой в соответствии с утвержденным прайс-листом.

Политическая партия согласовывает подготовленные к размещению агитационные материалы не позже чем за 4 (четыре) часа до публикации агитационного материала на Сайте.

Агитационные материалы (публикации) должны содержать информацию об источниках финансирования, фамилию лица, предоставившего информацию.

Политические партии, предоставившие агитационные материалы, персонально несут ответственность за соответствие их содержания требованиям законодательства Республики Казахстан, в том числе в области авторских и смежных прав.

Товарищество вправе отказать в приеме (публикации) агитационных материалов, если они содержат идеи насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности Республики, подрыва безопасности государства, разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, культа жестокости и насилия, создание непредусмотренных законодательством военизированных формирований, разглашение сведений, составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну, информацию, пропагандирующую суицид, раскрывающую технические приемы и тактику антитеррористических операций в период их проведения, пропаганду наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, демонстрацию продукции порнографического и специального сексуально-эротического характера.

Товарищество вправе отказать в публикации агитационных материалов в случае наличия в них информации, порочащей честь, достоинство или деловую репутацию других политических парий.

Политическая партия обязана по требованию Товарищества предоставить документы, подтверждающие содержащиеся в материалах информацию, указанную в агитационных материалах.

В случае нарушения условий и порядка, указанных в настоящем Информационном сообщении, а также при нарушении условий соответствующего Договора печать агитационных материалов не производится, либо приостанавливается до устранения нарушения.

Размещение агитационных материалов на сайтах «egemen.kz», «kazpravda.kz» және «kazgazeta.kz» осуществляется круглосуточно 24 часа, 7 дней в неделю. Распространение осуществляется на всей территории Республики Казахстан с учетом технических ограничений услуг связи.

Стоимость размещения агитационных материалов на Сайтах, а также стоимость дополнительных услуг:

Текстовая рекламная информация Позиция Цена в тенге

с учетом НДС Готовый информационный материал (до 7 тыс. знаков, до 5 фото), допускается редактирование текста Лента новостей 500 000 Интервью (до 14 тыс. знаков, до 5 фото) готовое, допускается редактирование текста рубрика «Интервью» 750 000 Экспертное мнение (до 6 тыс. знаков,

1 фото), готовый материал, допускается редактирование текста рубрика «Мнения» 430 000

Надбавки

Наименование Позиция Процент надбавки/ цена тенге с учетом НДС Наценка за превышение материала (1 символ) лента новостей или тематическая рубрика 40 Написание журналистом ТОО «Қазақгазеттері» рекламной информации на сайт 1 (один) текст

+10 % от общего расчета стоимости рекламной информации Наценка к стоимости материала за позиционирование на сайте Нестандартное размещение 150 000

Баннерная рекламная информация

Размещение баннера Б-1, формат (1 200*80) верхний, сквозной 200 000 (сутки) Размещение баннера Б-2, формат (1 200*80) под главной новостью и блоком новостей 150 000 (сутки) Размещение баннера Б-3, формат (1 200*80) под лентой новостей 100 000 (сутки) Брендирование боковых фреймов главная страница 250 000 (сутки)

Размещение агитационных материалов осуществляется по предоплате на основании выставленного Товариществом счета на оплату в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета. Оплата осуществляется согласно банковским реквизитам Товарищества, указанным в Договоре и счете на оплату.

Письменные заявления принимаются Товариществом с 20 июля 2026 года по рабочим дням (кроме субботы, воскресенья, праздничных дней) с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: город Астана, ул. газеты Егемен Қазақстан, 5/13, 6 этаж, 36 каб., конт. тел. +7 (7172) 37-60-49, 37-64-48, egemen_adv@mail.ru. reklama@kazpravda.kz

Все материалы сопровождаются пометкой «Материал оплачен политической партией «___»».