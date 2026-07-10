Токаев произвел ряд назначений

Назначены послы, также ряд дипломатов освобожден от должности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Указами Главы государства:
- Скаков Абылкаир Бактыбаевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Кыргызской Республике;
- Батыршаев Бахыт Данабекович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Государстве Катар; Бакытбеккызы Анель назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Венгрии;
- Иманбаев Болат Бариевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Сербия, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Армения;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Индия Ескараев Азамат Несипбаевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Народной Республике Бангладеш, в Королевстве Бутан, в Мальдивской Республике, в Непале по совместительству.
- Жошыбаев Рапиль Сейтханович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Кыргызской Республике;
- Исагалиев Арман Кайратович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Государстве Катар;
- Сапарбекулы Абзал освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Венгрии;
- Атамкулов Мади Бакирович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Сербия.