Токаев произвел ряд назначений

Назначены послы, также ряд дипломатов освобожден от должности,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Указами Главы государства:

  • Скаков Абылкаир Бактыбаевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Кыргызской Республике;
  • Батыршаев Бахыт Данабекович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Государстве Катар; Бакытбеккызы Анель назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Венгрии;
  • Иманбаев Болат Бариевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Сербия, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Армения;
  • Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Индия Ескараев Азамат Несипбаевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Народной Республике Бангладеш, в Королевстве Бутан, в Мальдивской Республике, в Непале по совместительству.
  • Жошыбаев Рапиль Сейтханович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Кыргызской Республике;
  • Исагалиев Арман Кайратович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Государстве Катар;
  • Сапарбекулы Абзал освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Венгрии;
  • Атамкулов Мади Бакирович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Сербия.
#президент #назначения #послы

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