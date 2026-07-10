Томирис: далекая и близкая

Культура
Галия Шимырбаева
старший корреспондент отдела культуры

В Алматы состоялась премьера перформанс-спектакля «Томирис», посвященного 35-летию Независимости Казахстана.

фото Юрия Беккера

Постановка, созданная по мотивам одноименного исторического романа Булата Жандарбекова в театре имени Асанали Ашимова (до начала 2026 года – театр «Жаңа Ғасыр»), рассказывает о судьбе легендарной царицы массагетов (саков) Томирис, известной тем, что она возглавила борьбу своего народа против могущественного Кира Великого. Царь Персии, победно завоевывая все окружающие земли, фактически не встречает сопротивления. Его армия, легко уничтожая войска противника, сметает на своем пути все живое. Вторжение в земли массагетов сначала приносит Киру победу, он даже убивает супруга Томирис – царевича Рустама, пос­ле чего посылает ей роскошные дары, в числе – которых царский венец. Повелитель персов таким образом просит ее стать его супругой. Царица ответила ему: «Тебе нужны только мои земли, но не я. У тебя достаточно и без меня красивых жен и наложниц. Остановись, пока не поздно. Царствуй там, где царствуешь, называй себя царем царей, царем мира, но не вздумай воевать с нами. Клянусь священным мечом духа войны, я напою тебя кровью, хоть ты и ненасытен».

Режиссер-постановщик стирающего грань между актером и зрителем спектакля-перформанса «Томирис» Гаухар Адай получила широкое признание благодаря применяемым ею на театральной сцене уникальному визуальному стилю, хореографии и смелым новаторским подходам при раскрытии внутреннего мира героев. В режиссуру она пришла, как сама признается, по велению сердца и души, но сначала окончила актерское отделение Западно-Казахстанского высшего колледжа искусств, а затем режиссерский факультет Национального университета искусств имени Куляш Байсеитовой.

За ее плечами – 23 яркие театральные постановки. В 2023 году Гаухар признана лучшим режиссером на Международном театральном фестивале имени Нодара Думбадзе в Грузии. В 2024-м Союз театральных критиков Казахстана удостоил ее почетного звания «Режиссер года». Кроме того, она является обладательницей премии «Асанәлі» и «Жаңа есім», ранее становилась лучшим режиссером на республиканском фестивале за спектакль «Жұбан». В 2025 году Гаухар Адай и труппа Кызылординского областного драматического театра завоевали первое место на респуб­ликанском фестивале, представив яркую постановку о событиях Ашаршылық в казахской степи.

Сейчас она больше работает над историческими спектаклями. Кроме «Томирис», это постановки о таких ярких личностях, как Султан Бейбарс, Абай Кунанбайулы и Миржакып Дулатов. Все они созданы в тандеме с художником-сценографом Гулданой Алиной.

– У нас с ней совпадают сценические взгляды и форма подачи спектакля, где главное, о какой бы эпохе ни шла речь, – связь с современностью, – говорит режиссер-новатор. – В своих работах мы с ней активно используем элементы театра абсурда и сюрреализма, сочетая их с пластической драмой и трагифарсом.

Свои спектакли Гаухар Адай и Гулдана Алина ставят на разных сценах и с разными труппами. До «Томирис» две талантливые женщины поставили в Костанайском областном казахском драматическом театре имени Ильяса Омарова спектакль «Міржақып», приуроченный к 140-летию одного из лидеров движения «Алаш» Миржакыпа Дулатова. Эта постановка была признана в 2025 году Союзом театральных критиков Казахстана лучшей мультимедийной сценографией года среди 60 театров страны.

Поставленная ими в Жамбылском областном казахском драмтеатре имени Аскара Токпанова историческая драма «Султан Бейбарс» по пьесе Рахымжана Отарбаева о судьбе уроженца Великой степи, прошедшего путь от плененного воина до основателя династии мамлюков и правителя Египта, стала в прошлом году ярким событием в театральной жизни страны.

– У меня нет постоянного места жительства, то есть я не привязана квартирой, у меня есть только машина, на которой передвигаюсь по Казахстану, – делится режиссер. – Мы с Гулданой Алиной – свободные художники. Ставим свои спектакли по приглашению театров в разных уголках страны, но у нас есть заветная мечта – соз­дать в Астане перформативный театр. Когда работали над «Томирис», то собирались сделать это на базе молодежного театра имени Асанали Ашимова. Асанали-ага, являясь художественным руководителем театра, всячески это приветствовал, но не успел – через месяц его не стало...

К слову, постановка этого спектакля имеет давнюю историю. Шесть лет назад Гаухар Адай по приглашению ученицы Асанали Ашимова, директора Казахского драматического театра им. Хадиши Букеевой в Уральске Салтанат Абулгазиевой поставила глубокую поэтическую драму, посвященную жизни и творчеству выдающегося казахского поэта и мыслителя Жубана Молдагалиева.

– В те дни мы с ней решили, что вместе поработаем над спектаклем «Томирис», – рассказывает режиссер. – Эта тема – мечта любого режиссера. И хотя те события, которые описаны Булатом Жандарбековым, происходили в VI веке до нашей эры, я, в который раз перечитывая роман, поймала себя на мысли, что образ главной героини, боровшейся за независимость своей земли и народа, очень современен. Это не говоря уже о свободолюбивом характере Томирис, который мне очень близок. Хрупкая, изящная, очень подвижная, энергичная женщина, а именно такой я представляю Томирис, имела несокрушимую силу духа. В моей версии ее женской судьбы она родила своего сына Спаргаписа не от законного мужа – царевича Рустама, а от Бахтияра, своего телохранителя. Когда он, встав на колени, исполнил песню, посвященную именно ей, Томирис, то пробудил в ней, суровой воительнице, жившей не сердцем, а разумом и логикой, дремавшие в ней нежность, пусть и позднюю, но первую настоящую любовь. Отдаваясь чувствам, она меньше всего думает о том, что о ней подумают окружающие и собственный муж. Но когда встал вопрос о сплочении саков перед лицом внешней опасности, она готова принести в жертву даже сына, рожденного от любимого мужчины...

В спектакле преобладают крас­ный и золотой цвета: главная героиня одета в короткую алую тунику, на голове у нее – золотая тиара. По словам режиссера, эти два цвета, с одной стороны – кровь, проливаемая за свободу и независимость, с другой – символ жертвенности, с третьей – прямой намек на Золотого сакского воина, также одетого в красные одежды с нашитыми на них золотыми пластинами.

«Томирис» дался Гаухар Адай нелегко. Дело в том, что у театра имени Асанали Ашимова нет своей сцены, только труппа.

– Честно сказать, на премьере, прошедшей в Алматы в Респуб­ликанском уйгурском театре, был показан даже не спектакль, а его генеральный прогон, который мы подготовили на новой для нас сцене за четыре часа. При этом у нас не было ни постановщика света, ни звукооператора. Актеры все делали сами. Репетиции до этого проходили в Академии искусств имени Жургенова, где нам предоставили зал.

Еще одна отличительная черта работ Гаухар Адай – лаконичность. Любая ее постановка длится не более часа-полутора.

– Общество сейчас много сидит в социальных сетях в формате коротких видео – TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts, – говорит режиссер. – Люди постепенно разучиваются слышать и слушать длинные монологи и смотреть. Именно поэтому я считаю, когда ставишь спектакли на историческую тему, то и костюмы, и свет, и музыка, и пластика должны быть зрелищными, лаконичными, а наличие множества спецэффектов, без которых сейчас не обходится ни один театр, должно соответствовать той эпохе, о которой рассказывает спектакль.

#культура #Алматы #спектакль #премьера #Томирис

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