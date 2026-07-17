Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Республиканского общественного объединения «Общенациональная социал-демократическая партия» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года

Выборы

В соответствии со статьей 89 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан 16 июля 2026 года зарегистрировала партийный список Республиканского общественного объединения «Общенациональная социал-демократическая партия», включающий 33 человека в следующем составе:

с сайта election.gov.kz

1. Абенова Анаргул Жаксагалиевна, 1973 г. р., председатель Западно-Казахстанского областного филиала «ОСДП», проживает в городе Уральск.

2. Ақылбай Арман Серікұлы, 1983 г. р., Министерство юстиции Республики Казахстан, директор департамента по работе с персоналом, проживает в городе Астане.

3. Аленова Аружан Дарменовна, 2000 г. р., исполняющий обязанности председателя Актюбинского областного филиала «ОСДП», проживает в городе Актобе.

4. Алшынбай Ару Мұратқызы, 2000 г. р., руководитель женского крыла Акмолинского областного филиала «ОСДП», проживает в городе Кокшетау.

5. Андрюшин Максим Валерьевич, 1968 г. р., журналист центрального аппарата «ОСДП», проживает в городе Астане.

6. Аубакиров Нурлан Какимович, 1970 г. р., председатель Карагандинского областного филиала «ОСДП», проживает в городе Караганде.

7. Аубакирова Раушан Абдрахманқызы, 1987 г. р., руководитель женского крыла Столичного филиала «ОСДП», проживает в городе Астане.

8. Ауесбаев Нурлан Сатыбалдиевич, 1957 г. р., депутат Мажилиса Парламента VIII созыва, проживает в городе Астане.

9. Әбдиев Еркін Қайырбекұлы, 1998 г. р., руководитель молодежного крыла Жамбылского областного филиала «ОСДП», проживает в городе Тараз.

10. Баекенов Камбар Абдысатарович, 1979 г. р., специалист «ОСДП» по Алматинской области, проживает в городе Конаев.

11. Балтабайқызы Нурия, 1975 г. р, председатель национальной ассоциации «AUTISM KAZAKHSTAN», проживает в городе Астане.

12. Бугабаев Сапарбай Дуйсенович, 1959 г. р., председатель Туркестанского областного филиала «ОСДП», проживает в городе Туркестан.

13. Дауренбеков Ержан Каханович, 1982 г. р., председатель Жамбылского областного филиала «ОСДП», проживает в городе Тараз.

14. Джаканов Дамир Сатпаевич, 1990 г. р., председатель Костанайского областного филиала «ОСДП», проживает в городе Костанай.

15. Джусупова Роза Кенженовна, 1967 г. р., председатель Павлодарского областного филиала «ОСДП», проживает в городе Павлодар.

16. Жабаев Нурлан Койшыбаевич, 1979 г. р., исполнительный секретарь центрального аппарата «ОСДП», проживает в городе Астане.

17. Жанғали Ілияс Әбілқазыұлы 1993 г. р., председатель Акмолинского областного филиала «ОСДП», проживает в городе Кокшетау.

18. Калгин Виктор Евгеньевич, 1981 г. р., председатель Восточно-Казахстанского областного филиала «ОСДП», проживает в городе Усть-Каменогорск.

19. Камалова Нурайнаш Балтабаевна 1977 г. р., председатель Атырауского областного филиала «ОСДП», проживает в городе Атырау.

20. Кульмагамбетов Аслан Мухтарович 1978 г. р., аналитик Столичного филиала «ОСДП», проживает в городе Астане.

21. Кусаинова Анара Бахытовна, 1974 г. р., адвокат коллегии адвокатов Восточно-Казахстанской области, член президиума Республиканской коллегии адвокатов, проживает в городе Астане.

22. Ли Лариса Юрьевна, 1978 г. р., руководитель партийного проекта PANA, проживает в городе Конаев.

23. Мукаманов Жасулан Мирзахметович, 1978 г. р., председатель филиала области Жетысу «ОСДП», проживает в городе Текели.

24. Мынбаев Сакен Саламатович, 1988 г. р., исполняющий обязанности председателя Мангистауского областного филиала «ОСДП», проживает в городе Актау.

25. Насибулов Мақсұт Бейбитұлы, 1992 г. р., руководитель центрального аппарата «ОСДП», председатель молодежного крыла, проживает в городе Астане.

26. Нурлыбеков Нурым Комекович, 1980 г. р., председатель Алматинского областного филиала «ОСДП», проживает в городе Конаев.

27. Нұржау Қуандық Оңдасынұлы, 1979 г. р., исполняющий обязанности председателя Шымкентского городского филиала «ОСДП», проживает в городе Шымкент.

28. Рахимжанов Асхат Нурмагамбетович, 1983 г. р., председатель партии «ОСДП», Депутат Мажилиса Парламента VIII созыва, проживает в городе Астане.

29. Сагандыкова Ажар Бахитовна, 1971 г. р., руководитель Женского крыла «ОСДП», Депутат Мажилиса Парламента VIII созыва, проживает в городе Астане.

30. Сайлаубай Наурыз Саятұлы, 1994 г. р., руководитель молодежного крыла «ОСДП», Депутат Мажилиса Парламента VIII созыва, проживает в городе Астане.

31. Самбетбай Тазабек Дакенайұлы, 1980 г. р., заместитель председателя партии «ОСДП», проживает в городе Астане.

32. Сарманов Рустем Сабитович, 1989 г. р., председатель филиала «ОСДП» области Абай, проживает в городе Семей.

33. Татиков Талгат Кайруллович, 1961 г. р., эксперт Столичного филиала «ОСДП» по жилищно-коммунальному хозяйству и объединению собственников имущества, проживает в городе Астане.

 

Приложение 2 к постановлению
Центральной избирательной комиссии
Республики Казахстан
от 16 июля 2026 года № 36⁄66

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