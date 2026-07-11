В программе «Библиотекарь читает» приняли участие специалисты библио­тек Отырарского, Сауранского, Туркестанского районов и города Кентау. Участники обсудили рассказ выдаю­щегося казахского писателя Толена Абдыка «Гости» и роман известного афгано-американского автора Халеда Хоссейни «Тысяча светлых дней». Беседа вышла за рамки обычного обсуждения сюжета: библиотекари анализировали характеры героев, авторские идеи, нравственные проблемы и актуальные для современного читателя вопросы. Пристальное внимание было уделено тому, как художественное слово помогает человеку лучше понять историю, культуру и самого себя.

Отдельное место в программе было отведено юным читателям. На площадке «Чудесный мир детства» ребята познакомились с произведением классика казахской литературы Мухтара Ауэзова «Көксерек». Обсуждение повести помогло детям задуматься о взаимоотношениях человека и природы, ответственности и сострадании. Свои впечатления они выразили в рисунках, представленных на творческом конкурсе по мотивам произведения.

Культурная программа вечера объединила не только литературу, но и народное творчество. На площадке

«Таинственный мир глиняного искусства» мастера гончарного кружка «Атамұра» провели мастер-класс. Посетители познакомились с секретами древнего ремесла, узнали особенности работы с глиной и смогли самостоятельно изготовить свои изделия. Для многих это стало возможностью прикоснуться к национальным традициям и почувствовать ценность ручного труда.

Особое настроение создала площадка «Кітап. Кофе. Поэзия». Здесь звучали стихи, проходили творческие беседы, ее участники могли насладиться поэтическими произведениями в теплой и неформальной обстановке.

Так современная библиотека постепенно трансформируется в открытое культурное пространство, где рождаются идеи, проходят встречи и формируется сообщество единомышленников.